Nedavno je domaću estradu uzburkao online sukob 50-godišnje životne savjetnice Borne Kotromanić i 52-godišnje voditeljice i pjevačice Vlatke Pokos. Djevojke su na Instagramu, blago rečeno - razmijenile stavove o tragediji koja je zadesila Nikolinu Ristović. Grubo rečeno - posvađale su se na mrtvo ime.

No, sumrak saga Pokos-Kotromanić nastavlja se i dalje.

Naime, sada je Vlatka Pokos odgovorila na Bornin Instagram Story na kojem pozira s regionalnom pjevačkom zvijezdom - srpskom pjevačicom Lepom Brenom.

"Joj, koja seljanka. Ne pomaže tu lova. A najlonke? Strašno", napisala je Vlatka Borni u privatnoj poruci, na što joj je Kotromanićeva odgovorila: "Meni je ona žena zmaj, realizirana na svim područjima života u odnosu na ono od kud je startala".

Vlatka, dakako, nije ostala bez riječi.

"Cijena visoka. Ostala seljanka i komprotirala se sa zadnjim koljačima i šljamom u ratu. Odrekla svog naroda i obitelji. Promijenila vjeru. Sve super. Ne volim takve ljude. Ali tebe volim. Imaš super energiju", napisala joj je Vlatka.

Borna je prepisku objavila i na svom Instagram profilu u obliku same objave.

"Svaki komentar promocija je imena i prezimena, zato samo nek nastave", "A što bi dotična dala da ima Borninu lakoću postojanja", "Strašno za jednu damu da daje tako jeftine komentare na račun dvije uspješne i moćne žene", samo su neki o komentara ispod Bornine objave.

No, zvjezdani rat čini se da još dugo neće stati jer je u novoj objavi Borna Kotromanić iznijela i svoj ratni, bolje rečeno, poslovni plan.

"Istina je da mi biznis nije jača strana, ali mislim da imam genijalnu ideju. Ako ste pogledali film Elvis, možda se sjećate da je njegov promotor prodavao bedževe s natpisom 'Mrzim Elvisa'. Elvis ga je u čudu pitao zašto, a on je odgovorio: uzmi pare i od onog tko koji te mrze. Inspiriralo me to da napravim bedževe s natpisom "BORNA BANKROTIRALA" i "LUKA ŠVERCAO JUGODINARIMA" i sav prihod od prodaje bit će doniran Vlatki Pokos", stoji u objavi.