Boris Štok slavi 20 godina karijere i otkriva tajne dugogodišnjeg uspjeha na glazbenoj sceni

Dvadeset godina stvaranja, osam albuma i bezbroj koncerata - Boris Štok danas s lakoćom balansira između introspektivnog autora i karizmatičnog izvođača. U razgovoru za Net.hr prisjetio se svojih početaka, vremena s bendom Quasarr, otkrio je kako gleda na današnju glazbenu scenu i zašto vjeruje da umjetnost ne smije biti vođena brojevima. Ispričao nam je i kako izgleda njegov svakodnevni život izvan studija, što ga inspirira, te zašto su mu obitelj i kreativnost najvažnije točke stabilnosti.

Imate li osjećaj kao da je prošlo 20 godina od kad ste započeli svoju glazbenu karijeru? Što se promijenilo u ovih 20 godina i što je najbitnije što ste naučili o sebi i o glazbi?

Osobno, osjećam se privilegiranim da moja glazbena priča i dalje traje i da imam priliku snimati i raditi sa svim tim divnim ljudima i glazbenicima,pričati o glazbi i novim planovima. Sve to naravno, bez imperativa da postane veće nego što je sada, prepuštam se bez kalkulacije gdjegod me odvede priča. Naučio sam da je najvažnije da imam strast i želju za kreativnošću u studiju i koncertima, da se uživa u tome što se radi, da postoje stalno novi izazovi. Puno sam naučio, najviše da se sve jako brzo mijenja, trendovi, ukusi, tehnologija…ne vjerujem kako to vrijeme proleti, koliko je ljudi I lijepih sjećanja bilo u tih 20g. Nekada sam bio dio mlade scene, a sada već tu ma 8 albuma.

Da se možete vratiti u vrijeme i upoznati verziju sebe 20 godina mlađu, što mislite kako bi on reagirao na to tko ste danas i koji biste mu savjet dali?

Hmm, pa vjerujem da bi bio zadovoljan jer se i dalje snima, svira čak i kvalitetnije nego ikad prije, da su oko mene isti ljudi i prijatelji i da su koncerti sve bolji:). Puno je tu pjesama, albuma, koncerata…Rekao bih mu da nastavi raditi s istim žarom neopterećen brojkama i popularnošću, da će biti uspona i padova i da neće sve ići kako se zamislilo, ali da je to sve dio moje osobne priče i putovanja. Da ne uzima preosobno ništa i da nastoji što više uživati u trenutku, jer je vrijeme luksuz.

Foto: Tanja Kanazir

Što je na hrvatskoj sceni danas drugačije od scene na kojoj ste Vi počinjali?

Sve! Na mojim počecima dominantni su bili radio i tv, Internet je tek nastajao, nije bilo društvenih mreža, Ali mislim da svako doba nosi određene izazove i stilove, nazovimo to glas i ukus generacije. Ja se bavim samo svojim radom i ne pametujem. Osobno, moj ukus su formirali performeri i autori koji su imali puno više karizme, originalnosti i vjerodostojnosti u svome izrazu, bilo je više melodije i recimo to emocije ali opet, ja nisam objektivan. Sve se konzumira jako brzo i putem telefona, a prava umjetnost i kultura traži fokus i vrijeme, živimo u hektičnom vremenu AI revolucije i sve se jako brzo odvija pa često nismo spremni za te brze promjene. Ali, ja sam optimista…mladi će iznijeti ovaj svijet, oni su budućnost i uvijek će se naći neki novi kreativci .

Koje su najveće razlike između toga kada radite solo i kada ste bili u bendu? Kako ste odlučili da želite ići samostalnim putem i je li Vam to bila odluka koja je iziskivala puno hrabrosti?

I je i nije, kao i sve u životu ponekad te se ne pita već možeš samo reagirati. Taj bend i zvuk me brendirao kao pjevača i autora, a te pjesme su veliki dio moje osobnosti, neke i danas sviram na koncertima. Snimili smo tri albuma, imali par velikih hitova, špicu za seriju „Novine“, gomilu super koncarata,radili predstave, divnu publiku i jako sam ponosan na to vrijeme. Međutim, nestalo je energije i prestali smo gledati svi u istom smjeru, a ja sam htio puno više raditi i svirati, stilski raznovrsnije.

Osjećam veliki kreativni zanos i super je da svi oko mene to prepoznaju i nadovežu se na tu moju energiju. Imam odlične suradnike i bend! Danas je tu puno više melodije, slobodniji i raznovrsniji aranžmani, produkcija na boljem nivou, ne radim kompromise i biram sa kim i gdje ću raditi.

Jeste li imali iskustava s neugodnim obožavateljima i što je najluđe što je neki obožavatelj napravio?

Ma i nisam, Bogu hvala. Jako respektiram svakoga tko kupi ulaznicu, cd, ploču i sluša moju glazbu. Ima svakakvih situacija, ali uglavnom ljudi poštuju moju privatnost i distancu..barem je za sada tako a ja se nadam da će i ostati:).

Kako reagirate na negativne komentare i kritike publike?

Rekao bih prilično dobro, s obzirom da sam glazbu oduvijek radio iz vlastitog gušta i potrebe, pa nisam smatrao da se ikome moram svidjeti ili prilagođavati. S obzirom da sam već odavno formirana i realizirana osoba, kako u umjetničkom smislu tako i u životu, puno lakše prihvaćam kritiku i sve što ona nosi i sve manje si predbacujem te nastojim uživati u svakom trenutku dok snimam i sviram. No, svaka kritika je dobrodošla i rado ću poslušati savjet ako smatram da ću zbog toga biti bolji, ali glazba je prilično subjektivna i intimna stvar gdje nema kalkulacija, a ja sam sebi najveći kritičar, vjerujte! Radim što i kako želim, nisam opterećen stilovima ni žanrovima ni kategorijama već puštam da me kreacija sama vodi.

Odakle crpite glazbenu inspiraciju? Koga od domaćih i stranih izvođača slušate i koji je najbolji koncert na kojem ste bili?

Slušam stvarno sve, glavno da je muzikalno, ritmično i da jednim dijelom ima moj glazbeni senzibilitet. Odgojili su me Depeche Mode, Moloko, Fleetwood mac, The Cult, The Cure, Bjork, David Bowie, Kate Bush, U2, Sting, grunge i Pearl jam, Nick Cave, Kate Bush, Jeff Buckley, The Doors, Grace Jones, Joy division, Massive attack, Gunsi, Pink Floydi, puno dark muzike poput Dead can dance itd. Tu je puno i stare soul glazbe; Nine Simone, Elle Fitzgerald, Curtis Mayfielda, Marvin Gaye, Ray Charles…itd.

Volim Florence, Arctic monkeys, War on drugs, Billie Eilish, nedavno znam poslušati i M. Cyrus, ali volim npr. i Piazzollu, Sakamota...

Najbolji koncerti su vezani za društvo, lokaciju i bend.. Depeche mode će uvijek biti prvi vrhu, ali recimo nedavno sam bio na Nick Caveu, Empire of the sun, Jungle, sve odlični koncerti. Iznenadio me Paolo Nutini u Rimu, fantastičan pjevač.

Foto: Privatna Arhiva

Nakon mnogobrojnih suradnji kroz godine, za koga biste rekli da je doveo najbolju atmosferu u studio?

Svaka od spomenutih suradnji je bila posebna i svatko od tih pjevača i solista je dao i svoj potpis mojim pjesmama, te se smatram privilegiranim da sam imao čast surađivati sa takvim glazbenicima. Uvijek bi nastala pjesma koja traži neki drugačiji glas,interpretaciju i pristup pa bi tako trebalo biti i u budućnosti ako dođe do novih suradnji. Premda trenutno nemam ideju tko bi to mogao biti, volim eksperimentirati i nisam opterećen žanrovima i uvijek sam otvoren za suradnju ako je bliska mojem senzibilitetu i glazbenom ukusu.

Kako izgleda Vaš tipičan dan kada se ne bavite glazbom? Imate li neki hobi ili zanimaciju kojoj biste se željeli više posvetiti?

Volio bih više vremena za čitanje i prirodu, inače sam bivši košarkaš i sport mi je neizostavan dio ali stižem koliko stižem. Ali doći će i za to vrijeme:). Nastojim putovati, skijati, podružiti se sa prijateljima ali mimo glazbe i obaveza, najviše vremena posvećujem obitelji.

Prije nekoliko godina Vam se rodila kći, kako Vam se pogled na svijet promijenio odkad ste u ulozi oca?

Kao što sam rekao već u interviewima, sve se promijenilo, potpuna rekalibracija!:) To biće je sada centar mog svemira, sve drugo je manje važno, a ja sam dobio novu ulogu u životu..vjerujem da svaki roditelj zna o čemu pričam.

Kako Vaša supruga reagira na Vaš uspjeh? Mislite li da bi slušala Vašu glazbu da niste u braku i postoji li neki savjet kojeg Vam je dala da Vam je posebno pomogao u karijeri ili životu?

Bez njene podrške ne bi ništa imalo smisla, premda mi u kući i ne pričamo o mojoj glazbi puno haha. I sama je umjetnica, pa razumije da svakom kreativcu treba emotivna stabilnost, ne radim kompromise i ne ganjam materijalno, a za sada uspijevam nekako sve posložiti i biti dosta produktivan…neka tako i ostane, vidjeti ćemo šta budućnost kaže:)

Koju osobnu naviku smatrate najvažnijom za svoj mir i kreativnost?

Ima ih nekoliko: odmjerenost, upornost, disciplina i znatiželja.

Što mislite da je bilo ključno za održavanje ovako dugoročne karijere?

Moja obitelj,prijatelji super glazbenici sa kojima sam okružen, glazbenici koji su me formirali ukusom I stilom te nepresušna energija koja me pokreće da radim, stvaram i uvijek iznova se otkrivam. U komercijalnom smislu, pjesma “Ti” nedvojbeno, naš prvi singl sa grupom Quasarr koja je otvorila vrata svemu, postala hit godine. Bez takve pjesme bilo bi sve puno teže I teško je doprijeti do šire I odane publike. Zatim suradnja sa Josipom Lisac, suradnja sa Darkom Terlevićem i lakoća kojom se razumijemo kada radimo, snimanje u Berlinu i Londonu sa Kevin Paulom i samopouzdanje koje sam tada dobio itd. ..pa porini, nominacije, nagrade itd…da sad ne nabrajam.

Gdje se vidite za 20 godina?

I dalje radeći što volim, okružen ljudima koje volim.



