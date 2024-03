Glazbenik Boris Rogoznica uživa na odmoru na tajlandskom otoku Koh Phangan u društvu misteriozne žene koja je zaintrigirala brojne njegove pratitelje i medije.

Bivšeg supruga voditeljice i glumice Doris Pinčić, nije omelo to što su ga Prijatelji životinja osudili njegovo jahanje slona i potezanje za surlu te je odlučio podsjetiti svoje pratitelje na poznati film iz devedesetih.

Naime, usporedio je svoju fotografiju s onom iz filma "Žal", koji je sniman na Tajlandu, a u kojem je glumio Leonardo DiCaprio.

U sklopu putovanja na egzotično tajlandsko otočje, Rogoznica je posjetio popularnu turističku atrakciju za obožavatelje spomenutog filma. U pitanju je hotel "The Memory at On On Hotel", u kojem se odvija dio radnje.

Osim što se zabavlja ispijajući koktele i opuštajući se na predivnim pješčanim plažama, Rogoznica je posjetio i brojne znamenitosti te proslavio rođendan.

"Ako postoji raj na zemlji, onda je to to. Umro sam - nema drugog objašnjenja", napisao je Rogoznica u opisu fotografije.

