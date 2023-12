Čini se da za bivšeg supruga glumice Doris Pinčić, Borisa Rogoznice, ljeto još nije gotovo. Za vrijeme božićnih blagdana posjetio je svoj rodni Sukošan pa se usput odlučio i malo brčkati u moru.

Boris je objavio seriju od šest fotografija na Instagramu, u kojima je pozirao u žutim kupaćim gaćama, a naglasio je kako za njega nema kraja ljetu.

"Nikad kraja ovom litu..I nije da se bunim", napisao je Rogoznica u opisu objave.

Iako su se neki pratitelji divili njegovom tijelu, neki su mu i čestitali na hrabrosti.

"Svaka čast kapa do poda", "Bravoo", "Prekrasno", "Vrh", bili su neki od komentara.

Nostalgija ga vuče

Boris je pri dolasku u Sukošan objavio također seriju od šest fotografiji, kojima je pokazao nostalgiju prema svom rodnom gradu.

"Što me život više gura naprijed, to me srce više vuče natrag. Jedan je dom", napisao je Boris tada te dodao i emotikon crnog srca.

Također, svojim pratiteljima je čestitao i Božić svojom fotografijom na kojoj pozira pored malenog božićnog drvca i mnogo darova, a ponovno je i naglasio gdje se nalazi.

