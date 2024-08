Bojana Gregorić Vejzović za Net.hr otkriva čari Pelješca: 'Plaže su posebne'

Glumica Bojana Gregorić Vejzović (52) i ovo je ljetovanje, kao i većinu prethodna, provela na Pelješcu. Koliko voli to mjesto, otkrila je u razgovoru za Net.hr, a progovorila je i o svojoj beuty rutini.

Bojana je u braku s glumcem Enesom Vejzovićem, s kojim ima 18-godišnjeg sina Raula i 13-godišnju kćer Zoe. Na Pelješcu imaju obiteljsku kuću još od samog početka njihovog braka, a kako tvrdi, bolje mjesto za uživanje na ljetnim odmorima nije mogla odabrati.

"Bio je to slučajni odabir. Mi smo tada bili jako mladi roditelji, pa smo izabrali ono što se uklapalo u naše mogućnosti, a na kraju je ispalo nešto najljepše što se moglo dogoditi", rekla je Bojana.

'Pelješac je poseban'

Od uspomena nije mogla izdvojiti nijednu posebnu, ali tvrdi kako je upravo tamo sklopila dugogodišnja prijateljstva koja joj puno znače. Osim toga, rekla je kako su plaže na Pelješcu posebne iz jednog zanimljivog razloga.

"Naša cijela zemlja je prekrasna, ali ono po čemu se Pelješac izdvaja su plaže i ta jedna divljina koja je ostala netaknuta priroda. U smislu i gradnje koja nije pretjerana, i plaže koje su ostale onakve kakvima ih je priroda stvorila", ispričala je Bojana.

Svoj boravak na plaži, osim kupanja, provodi i uz neku dobru knjigu, a otkrila je i kako je to izgledalo dok su djeca bila manja.

"Knjiga je nešto što volim ponijeti na plažu u hladu, i to je nekako najljepši dio opuštanja. Dok su djeca bila mala, obitavanje na plaži bilo je duže, u jutarnjim satima, ali sada su to već mladi ljudi koji imaju svoj đir, tako da sam ja penzionerski na plaži s knjigom", našalila se.

Budući da je vrlo poznata glumica, nije začuđujuće što je ljudi prepoznaju na plaži. No, nije se toliko susrela s tim, ali je dobila nekoliko ponuda za fotografiranje.

"Ljudi me ponekad prepoznaju na plaži, ali su diskretni. Nisam imala nekih situacija, osim 'joj, pa to ste vi, baš nam je drago' ili 'može fotka', i to je to", istaknula je.

Beauty rutina i Sarajevo Film Festival

Za beauty rutinu na ljetovanju rekla je kako joj je najvažnije da se namaže zaštitnim faktorom 50 kako ne bi izgorjeli na suncu.

"Cilj beauty rutini je da koža bude što bolja. Ja osobno koristim zaštitni faktor 50. I ono što se priča da se ne može pocrniti uz faktor 50, nije istina. Svima preporučujem, osobito djevojkama i općenito mladim ljudima, mažite se, pocrnit ćete. Nikad nemojte ići na jako sunce između 10 i 13 sati, a onda tek negdje od 16:30 pa nadalje", tvrdi.

Nakon uživanja na Pelješcu Bojana je otputovala na drugu večer Sarajevo Film Festivala, koji se održava od 16. do 23. kolovoza, zablistavši na crvenom tepihu u kratkoj crnoj haljinici, brenda Envy. Kako tvrdi, na tom događaju bila je prvi put, povodom filma "Backup" Faruka Sokolovića, u kojem ona glumi.

"Veselim se vidjeti kako je to sve ispalo i pozivam sve da dođu", rekla nam je.

