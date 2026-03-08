Znate li tko je mama Bojane Gregorić Vejzović? Slovila je za jednu od naših najljepših glumica

Naša proslavljena glumica, Bojana Gregorić Vejzović (54), iskoristila je Međunarodni dan žena kako bi na svom Instagram profilu podijelila iznimno dirljivu i snažnu posvetu ženi koja joj je najveći uzor, svojoj majci i glumačkoj legendi, Božidarki Frajt. Objavom koja slavi hrabrost, ustrajnost i beskompromisni integritet, Bojana je podsjetila na izazove s kojima su se suočavale generacije žena prije nas i nadahnula svoje brojne pratitelje.

'Ja ju imam čast nazivati i svojom majkom'

Uz crno-bijelu fotografiju mlade Božidarke Frajt, koja zrači intenzivnim pogledom i bezvremenskom ljepotom, Bojana je ispisala emotivan tekst o životnom i profesionalnom putu svoje majke. Opisala ju je kao samohranu majku dvoje djece koja se nikada nije mirila s osrednjošću, zbog čega su njezin "ustrajan stav prema izvrsnosti, nazivali teškim karakterom". Istaknula je kako je Božidarka još sedamdesetih godina prošlog stoljeća otvoreno upozoravala na nejednak položaj žena u filmskoj industriji, citirajući njezinu izjavu da "redatelji ne vide glumice iza 35. godine života".

Bojana je naglasila kako je njezinoj majci osobno dostojanstvo uvijek bilo važnije od sigurne plaće, zbog čega je cijeli život provela kao samostalna umjetnica. "Uz sve prepreke i 'zaobilaženja' koja je profesionalno doživljavala, ostavila je iza sebe neke od najvažnijih filmova hrvatske kinematografije: 'Živa istina', 'Ljubica', 'Ritam zločina', 'Isprani'…", napisala je, dodavši s ponosom: "A ja… ja ju imam čast nazivati i svojom majkom". Svoju je objavu zaokružila duhovitom anegdotom, otkrivši što njezina majka danas odgovara na pitanje snima li još uvijek: "Snimam, snimam, bubrege i srce uglavnom!".

Ostavila neizbrisiv trag

Objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare pune podrške i divljenja. "Ljubav za Božidarku i Bojanu", samo je jedna od poruka, dok su se drugi pratitelji prisjetili i drugih kultnih uloga Božidarke Frajt, poput one u filmu "Vagon Li". Bojanina objava tako nije bila samo čestitka za Dan žena, već i snažan podsjetnik na neizbrisiv trag koji su ostavile žene koje su se usudile biti svoje, hrabre i dostojanstvene.

POGLEDAJTE VIDEO: Čokoladu i Alpe zamijenila je burekom: Proveli smo jedan dan sa švicarskom veleposlanicom i otkrili što najviše voli u Hrvatskoj