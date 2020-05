BOJANA GREGORIĆ VEJZOVIĆ SE POHVALILA NOVOM FRIZUROM: ‘Opet civilizirano šetam gradom…’

View this post on Instagram

Da se možete teleportirati bilo gdje na svijetu…gdje bi otišli?…U ovom trenutku ja se teleportiram doma,ali s frizurom…hvala @ruzainstitutkerastase što opet civilizirano šetam centrom😉 #myhairdresserrocks #putujemumislima #daydreaming #actress #bojanagregoricvejzovic