Bojana Gregorić Vejzović na društvenim mrežama već tjedan dana dijeli fotografije s odmora na poluotoku Pelješcu. Društvo joj prave suprug Enes Vejzović i njihovo dvoje djece.

Obitelj je nedavno posjetila i Dubrovnik, čime se 49-godišnja glumica pohvalila na Instagramu.

Bivša balerina dandanas plijeni pozornost svojom vitkom linijom koja posebice dolazi do izražaja na fotkama s plaže. Bojana je pozirala suprugu u bikiniju i uz fotku poručila: "Kontraliht, prema Enesu. Kako me on vidi".

Pratitelji su pohvalili njen izgled pa nije manjkalo komplimenata.

"Ljepotica", "Predivna moja", "Sirena", "Ljepota od žene", samo su neki od komentara. Jedan pratitelj našalio se kako je očito da je Vejzović pohađao tečaj fotografije.