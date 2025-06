Bloger Krule otkrio cijenu ručka na Jadranu, mreže izgorjele: 'Pa j***mu za lignje...'

Ljetna sezona je u punom jeku, a s njom dolaze i već poznate rasprave – je li hrana na Jadranu preskupa ili zapravo sasvim opravdana? Dok jedni bezbrižno uživaju u ljetu i ne vide problem u cijenama, drugi svake godine iznova izražavaju nezadovoljstvo.

Jadranko Hodak, poznatiji kao Bloger Krule, oglasio se na svom Facebook profilu i podijelio vlastito iskustvo iz jednog restorana u Sukošanu. U videu koji je izazvao brojne komentare, ispričao je kako je za porciju prženih Jadranskih lignji platio 24 eura, a za točeno pivo četiri eura. Dok bi mnogi rekli da je to preskupo, Krule misli suprotno.

"Kratki dokumentarni film o skupoći u Dalmaciji u trajanju od pet minuta. Osoblje ljubazno... uslužno... brzo. Hrana TOP. Obilna porcija (ali baš baš) nakon koje mogu reći da sam sit. Sve je domaće pa i piva. A sad... kako to netko drugi vidi, prvo pogledajte video pa nabacite komentar, ali realan", napisao je Krule u objavi.

"Sjeo sam ovdje – porcija Jadranskih lignji s pomfritom košta 24 eura. I sad će netko reći: “Pa je***e, 24 eura za lignje?!” Da, ali to su Jadranske lignje. Nisu smrznute, nisu Ledo – nego prave Jadranske. A pomfrit? Domaći. Od domaćeg krumpira, ručno rezan, nije onaj zaleđeni. To košta 24 eura. Pivo je četiri eura – veliko, hladno, baš kako treba", započeo je.

Lavina reakcija

"Skupo za strance? Kakve su to gluposti?! Stranac dođe, jede svježe Jadranske lignje za 24 eura. Pa ne može ni sendvič u Hrvatskoj danas platiti ispod šest, sedam eura, a kamoli ovo. Još jednom ponavljam: ovo je more – nije jezero, nije potok, nije slivna voda. Ovo je Jadran, magistrala, restoran, pivo četiri eura, domaće lignje i pomfrit za 24. Što bi, trebali bi lignje biti osam eura, a pivo euro i 20?", dodao je.

"Je li to skupo? Nije. Hajdemo to svesti ovako: sad sam ovdje, tko zna kad ću opet doći? Ne radi cijene, nego jer put vodi dalje. I što – jednom da jedem i da kažem da je skupo? Pa bio bih proklet! Ne dajte, ljudi, da drugi govore kako je sve skupo i loše. Ne dajte da pljuju po nama. Ako netko kaže da je ovdje 90 eura porcija lignji – neka mi pokaže gdje to točno. Gdje?!", zaključio je.

Bloger je objavom izazvao hrpu komentara.

"Daleko je to od jeftinog. U nekoj običnoj gostionici, u nekom manjem mjestu, za takvu porciju bi platio oko 10 eura. Znači, ovdje je cijena tri puta viša. E sad, netko tko dobro zarađuje – njemu to možda nije puno, ali onaj tko radi za hrvatski prosjek i dođe s obitelji, vrlo vjerojatno si to uopće ne može priuštiti", "Ti točno znaš da su to Jadranske lignje? 24 eura za pet malih lignjica i malo krumpira? Skupo je to, jarane", "Kakvih 24 eura za lignje? To je stvarno preskupo. Kilogram lignji košta otprilike toliko, a porcija je 250 do 300 grama, standardno. Do 15 eura bi bila normalna cijena. A pivo – četiri eura točeno? Da su plaće barem prosječne 2000 eura, rekao bih da nije skupo. Ovako… mora da si stvarno dobro plaćen kad ti to nije problem", nizali su se komentari.

