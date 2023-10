Natalija Prica (34), ugledna stomatologinja i bivša misica, rijetko se pojavljuje u javnosti u posljednjih nekoliko godina, no sinoć se pridružila mnogim uglednim gostima na reviji modne kuće ELFS.

Natalija je privukla pažnju pozirajući ispred fotografskih objektiva u elegantnoj dugoj haljini s cvjetnim uzorkom i nasmijanim licem od uha do uha, a čini se da je na reviju došla bez pratnje.

Za ovu dojmljivu haljinu marke Max Mara nekadašnja je bliska suradnica Milana Bandića iskeširala oko 300 eura, dok je za torbicu dala - pazite sad - više od 4000 eura! Ha čujte, ipak je u pitanju Louis Vuitton.

Javnost prepoznaje Pricu kao blisku suradnicu bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, no nakon njegove tragične smrti, rijetko se pojavljivala u javnosti.

Prije nekoliko mjeseci, Natalija se ponosno pohvalila svojom titulom doktorice znanosti.

Tim povodom, pozirala je s diplomom na svečanoj promociji doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Dok je bila studentica pete godine Stomatološkog fakulteta, ponijela je prestižnu titulu Miss Universe Hrvatske 2011.

Međutim, nakon što je predala krunu svojoj nasljednici, odlučila se posvetiti stomatologiji.

Kako bi stavila točku na priče o odnosu između nje i Milana Bandića nakon njegove smrti, donijela je odluku da više neće komentirati te spekulacije.

Tada je napisala: "Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. Zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje" rekla je u intervjuu za Story.