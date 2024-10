Bizarni zahtjevi slavnih zvijezda prilikom sklapanja ugovora: Boja WC papira je bitna?

Kada je riječ o sklapanju ugovora za filmske ili televizijske projekte, slavni glumci često imaju neke neobične zahtjeve. Od specifičnih boja toaletnog papira do zabrane umiranja na ekranu, ovi bizarni uvjeti otkrivaju zanimljivu stranu Hollywooda. Evo pregleda sedam najneobičnijih klauzula u ugovorima poznatih glumaca:

Barbra Streisand - Toaletni papir u boji breskve

Barbra Streisand, legendarna pjevačica i glumica, poznata je po svojim ekstravagantnim zahtjevima. Jedan od najneobičnijih je njezin uvjet da toaletni papir u njezinoj garderobi bude u boji breskve, kako bi se slagao s njezinom puti.

Foto: profimedia

Osim toga, Streisand zahtijeva da u WC školjci budu latice ruža te da ručnici budu dizajnerski i također u boji breskve.

Gary Busey - Nebo bez ogledala

Glumac Gary Busey imao je vrlo specifičan zahtjev tijekom snimanja filma "Quigley" 2003. godine. Naime, odbio je snimati scenu u raju jer set nije odgovarao njegovoj viziji zagrobnog života. Busey je tvrdio da je već bio u raju tijekom svog iskustva bliske smrti i inzistirao je da tamo nema ogledala.

Foto: Profimedia

Ova bizarna klauzula dovela je do višesatne rasprave s redateljem i produkcijskim timom.

George Clooney - Privatna plažna kućica

Tijekom snimanja filma "Gravity", George Clooney je zatražio da mu se izgradi posebna plažna kućica pored seta kako bi se mogao opustiti između scena. Ovaj luksuzni zahtjev uključivao je i jacuzzi te košarkaško igralište.

Foto: Profimedia George Clooney

Clooney je poznat po tome da može tražiti gotovo sve što poželi zbog svog zvjezdanog statusa.

Jack Nicholson - Gledanje utakmica LA Lakersa

Strastveni obožavatelj košarke, Jack Nicholson, inzistirao je da u njegov ugovor za film "Batman" bude uključena klauzula koja mu omogućuje gledanje domaćih utakmica LA Lakersa. Kada se snimanje preselilo u Englesku, utakmice su se snimale i slale Nicholsonu, a nitko nije smio razgovarati o rezultatima dok ih on ne pogleda.

Foto: Profimedia Jack Nicholson je utakmicu pratio iz prvog reda, a ovo mu je prvo javno pojavljivanje nakon 2021. godine, kada je na utakmici viđen sa sinom Rayem.

Julianna Margulies - Skupe perike

Za ulogu Alicije Florrick u hit seriji "Dobra žena", Julianna Margulies je u ugovor uvrstila klauzulu o nošenju perika. Umjesto ravnanja svoje prirodno kovrčave kose, Margulies je predložila korištenje perika izrađenih od prave ljudske kose. Svaka perika koštala je oko 9.000 eura i bila je posebno izrađena za nju.

Foto: Profimedia

Justin Timberlake - Cijeli kat hotela

Iako nije poznato za koji je točno film to bilo, Justin Timberlake je navodno zatražio cijeli kat hotela samo za sebe. Njegova germofobija došla je do izražaja tijekom boravka u hotelu Windsor Court, gdje je navodno tražio od osoblja da čiste kvake na vratima svaka dva sata.

Foto: Profimedia

Queen Latifah - Zabrana umiranja na ekranu

Nakon što je njezin lik umro u filmu "Set It Off", Queen Latifah je odlučila dodati "klauzulu o zabrani umiranja" u svoje buduće ugovore. U intervjuu za emisiju "The Drew Barrymore Show", otkrila je da osigurava da njezin lik ne može umrijeti u filmovima kako bi mogla snimati nastavke ako bude potrebno.

Foto: Profimedia Queen Latifah

Ovi bizarni uvjeti slavnih glumaca pokazuju koliko daleko mogu ići u svojim zahtjevima tijekom pregovora o ugovorima. Iako neki od ovih zahtjeva mogu djelovati pretjerano, oni često odražavaju osobne preferencije i potrebe glumaca tijekom dugotrajnih i zahtjevnih snimanja.

Zanimljivo je primijetiti da mnogi od ovih uvjeta nisu samo hir slavnih osoba, već imaju i praktičnu svrhu. Na primjer, Julianna Margulies je korištenjem perika uštedjela vrijeme koje bi inače potrošila na svakodnevno ravnanje kose. S druge strane, Queen Latifah je svojom klauzulom o zabrani umiranja osigurala dugoročnu mogućnost razvoja karijere.

Neki od ovih zahtjeva, poput Clooneyeve plažne kućice ili Timberlakeovog hotelskog kata, mogu se činiti pretjeranima. Međutim, treba uzeti u obzir da slavni glumci često provode mjesece daleko od kuće tijekom snimanja i žele stvoriti ugodno okruženje koje im omogućuje da se opuste i pripreme za svoje uloge. Važno je napomenuti da nisu svi glumci toliko zahtjevni. Mnogi profesionalci u filmskoj industriji poznati su po svojoj skromnosti i prilagodljivosti. No, ovi primjeri bizarnih uvjeta u ugovorima pružaju zanimljiv uvid u svijet Hollywooda i pokazuju koliko moći i utjecaja mogu imati velike zvijezde.

U konačnici, ovi neobični zahtjevi su dio šire slike pregovora o ugovorima u filmskoj industriji. Oni ilustriraju složenost odnosa između glumaca, studija i producenata, te pokazuju kako se osobne preferencije i profesionalni zahtjevi isprepliću u svijetu zabave. Bez obzira na to koliko bizarni ili ekstravagantni bili, ovi uvjeti su postali dio hollywoodskog folklora i često su predmet fascinacije javnosti. Oni nam pružaju rijedak pogled iza kulisa i podsjećaju nas da, unatoč glamuru i sjaju, filmska industrija je i dalje posao sa svojim jedinstvenim izazovima i zahtjevima.

