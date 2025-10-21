Bivši suprug manekenke optužen za silovanje djevojčice (13): I dalje je na slobodi

Britanski osobni trener i bivši suprug televizijske zvijezde i bivše manekenke Katie Price (47), Kieran Hayler (38) suočava se s tri točke optužnice za silovanje i jednom za seksualni napad nad tada 13-godišnjom djevojčicom. Djela su navodno počinjena između lipnja i listopada 2016. dok je Hayler bio u braku s Katie. Žrtva nije član šire obitelji niti Haylera niti Price. Prema pisanju The Mirrora, policija Sussex potvrdila je da je Hayler iz Northchapela u Zapadnom Sussexu optužen nakon višemjesečne istrage.

Prema priopćenju, kaznena djela dogodila su se u jednoj kući u okrugu West Sussex između 1. lipnja i 13. listopada 2016. godine.

Bivši suprug Katie Price ostaje na slobodi, a predviđeno je da se 19. studenoga pojavi pred prekršajnim sudom u Crawleyju gdje će se izjasniti o krivnji. Djevojčica čiji identitet je zakonski zaštićen, dobila je podršku posebno educiranih službenika.

Priopćenje policije

''Možemo potvrditi da je Kieran Hayler optužen za tri kaznena djela silovanja i jedno kazneno djelo seksualnog napada nad 13-godišnjom djevojkom. Istraga je i dalje u tijeku'', stoji u priopćenju Sussex Police.

Policija je dodala kako nastavlja prikupljati informacije i pozvala sve koji imaju saznanja da se jave istražiteljima.

Hayler se zasad nije javno oglasio. Njegov pravni zastupnik naglašava da optuženi odbacuje sve navode te da u potpunosti surađuje s policijom.

''Gospodin Hayler vjeruje u sudski sustav i uvjeren je da će na kraju biti oslobođen'', poručeno je medijima, među ostalima Daily Staru i Mirroru.

Brak s Katie Price i raniji skandali

Hayler i Price upoznali su se 2012., a vjenčali u luksuznom resortu na Bahamima u siječnju 2013. U braku su dobili dvoje djece, Jetta (12) i Bunny (11).

Već 2014. Katie Price je javno otkrila da ju je suprug prevario s njezinom najboljom prijateljicom Jane Pountney. Unatoč pokušaju pomirenja, 2017. je izišlo na vidjelo još nekoliko nevjera, uključujući i aferu s obiteljskom dadiljom. Par se razdvojio 2018., a razvod je, zbog pandemije, finaliziran tek 2021.

Hayler se nakon toga zaručio s Michelle Penticost, s kojom ima sina Apolla, no par je ranije ove godine potvrdio prekid.

