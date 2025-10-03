Bivši muž Denise Richards pred bankrotom zbog razvoda: 'Bojim se da ću završiti na ulici'

Aaron Phypers (53), bivši suprug glumice i reality zvijezde Denise Richards (54), u najnovijim sudskim dokumentima tvrdi da se nalazi u teškoj financijskoj situaciji te da mu prijeti deložacija. U dramatičnoj izjavi podnesenoj kalifornijskom sudu, otkrio je kako mu je već isključena struja, voda i plin, a nagomilani dug za najamninu iznosi čak 120.000 dolara.

Prema njegovim tvrdnjama, Richards je i dalje djelomično odgovorna za dug jer se njezino ime nalazi na ugovoru o najmu kuće u Calabasasu, gdje je par nekoć živio. Phypers tvrdi i da mu je blokiran pristup zajedničkim financijskim sredstvima, zbog čega je ostao bez osnovnih uvjeta za život, navodi Page Six.

Foto: Michael Simon

Spor oko kuće, pasa i utega

Iako Richards tvrdi da je kuću napustila prije nekoliko godina, Phypers iznosi drukčiju priču. Navodi kako je u kući ostavila 15 spašenih pasa i brojne osobne stvari te se nakratko vratila 15. rujna, s dopuštenjem suda, kako bi ih pokupila. Tom prilikom, tvrdi on, uzela je i njegov aparat za zdravstvene tretmane te set utega, za koje Phypers kaže da su mu nužni za rad.

"Nadam se da ću ih ponovno moći koristiti u poslovne svrhe kako bih ostvario prihod", rekao je Phypers, dodajući kako je Denisein otac, Irv Richards, navodno potvrdio da glumica planira prodati opremu.

Traži novac za odvjetnike i dio OnlyFans zarade

Phypers je od suda zatražio 150.000 dolara sa zajedničkih računa kako bi, među ostalim, mogao platiti dugove i pokriti osnovne životne troškove. Također traži dodatnih 10.000 dolara za odvjetničke troškove kako bi mogao dovršiti razvod. Osim toga, smatra da ima pravo i na dio Richardsine zarade s njezine OnlyFans stranice, jer joj je, kako tvrdi, pomagao u snimanju sadržaja.

Denise je još 2022. izjavila da joj je Aaron aktivno pomagao pri stvaranju materijala: "Aaron mi snima puno sadržaja. On zna što se muškarcima sviđa."

Foto: Profimedia

Optužbe i protutužbe

Dok Phypers pokušava dokazati svoju financijsku ugroženost, Richards ga optužuje za fizičko i verbalno zlostavljanje, što on negira. S druge strane, Phypers glumicu optužuje za rastrošnost, navodeći kako mjesečno troši 25.000 dolara na hranu i 20.000 dolara na odjeću.

U pokušaju da potkrijepi svoje tvrdnje, Phypers je najavio da želi pozvati Charlieja Sheena (60), bivšeg supruga Richards, i reality zvijezdu Brandi Glanville (52) kao svjedoke, vjerujući da mogu govoriti o Richardsinoj, kako tvrdi, “povijesti neiskrenosti i zlouporabe droga i alkohola”.

Glumičin odvjetnik već je poručio kako su Phypersove tvrdnje "lažne" te da će se njima pozabaviti na sudu.

