Paolo Liuzzo, bivši partner britanske princeze Beatrice, u 43. godini života pronađen je mrtav od, kako se sumnja, posljedica predoziranja u hotelskoj sobi u Miamiju, piše The Sun.

Kći princa Andrewa bila je u vezi s Paolom 2005. godine, kada je ona imala 17, a on 24 godine, a razišli su se godinu nakon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Istraga pokazuje da je riječ o smrti uzrokovanoj predoziranjem, no još je otvorena. Očevid je u tijeku", rekao je policajac Michael Vega iz policijske uprave Miamija.

Britanski tabloid tvrdi da je princeza shrvana ovom viješću, no još uvijek se nije oglasila povodom situacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovo ponašanje, još od veze s princezom, bilo je dosta problematično, čega su bili svjesni i princ Andrew i Sarah Ferguson - roditelji princeze Beatrice, koji su od početka poticali njihov odnos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liuzzo je imao problema s kockanjem i drogom, a navodno je nagomilao i brojne dugove.

"Paolo privatno nije bio dobro. U početku je koristio razne lijekove, a to ga je kasnije dovelo do kokaina i težih droga. Živio je jako brzim načinom života i bojali smo se da će ga to na kraju koštati", rekao je njegov prijatelj za The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog posjedovanja kokaina i brojnih drugih prijestupa kao što je neplaćanje računa u restoranima i smještajima gdje je boravio, australska policija optužila ga je za prijevaru, protuzakonitu uporabu motornog vozila, posjedovanje dva grama kokaina i prebrzu vožnju, zbog koje se 2009. godine s unajmljenim crnim Audijem od 90 tisuća dolara zabio u semafor.

Davne 2002. godine, prije nego što je stupio u odnos s Beatrice, Liuzza se teretilo za ubojstvo kolege studenta na College of the Holy Cross. Jonathan R. Duchatellier (19) preminuo je od posljedica tučnjave koja se dogodila u svibnju 2002., a u kojoj je sudjelovao Liuzzo. Optužba je kasnije smanjena na napad, i Liuzzo je odslužio kaznu bez zatvora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Paolo Liuzzo, 2007.

"Svi mi imamo svoje putovanje kroz život i moramo naučiti neke stvari na svoj način, ali Beatrice je razumna djevojka, uskoro će napuniti 18 godina te ima mnogo prijatelja, uključujući Paola", rekla je njezina majka u razdoblju kad je njihova veza bila još u samim začecima.

Kasnije je priznao i da je varao Beatrice tijekom njihove veze, a osramotio je cijelu kraljevsku obitelj u trenutku kada je priznao da je pušio marihuanu u vrijeme kada je bio u društvu svoje bivše djevojke i njezine majke i sestre, tijekom odmora na Jamajci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Paolo Liuzzo

POGLEDAJTE VIDEO: Konačno se doznalo tko je rasist u kraljevskoj obitelji. Izašla je knjiga, ali njezina prodaja ubrzo je obustavljena zbog 'pogreške u prijevodu'