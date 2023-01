Biografska knjiga britanskog princa Harryja "Spare" puna je otkrića o princu, njegovoj (kraljevskoj) obitelji, prijateljima, svemu i svačemu, koja su šokirala i nasmijala cijeli svijet.

Princu nije smetala što će sve otkriti javnosti, od priča o njegovom promrzlom penisu do tvrdnji da su njegov brat William i šogorica Kate krivi za glupu odluku da se odjene u nacista za kostimiranu zabavu, do očeve hladnoće. Iz Palače zasad nema javnih reakcija na knjigu, ali javili su se mnogi ljudi koji su na različite načine povezani s kraljevskom obitelji. Među njima je i bivši batler Harryjeve majke, princeze Diane, Paul Burrell.

Batler od povjerenja

Osoba od povjerenja pokojne lady Di je bio batler Burrell, koji je s njom prošao sve njezine drame. Harryjeva knjiga ga je povrijedila pa je odlučio reći što misli.

Za Marie Claire je rekao da je Harry "trebao biti pametniji". Burrella je posebno naljutilo to što u knjizi Harry o njemu govori kao "batleru" ili "maminom batleru".

"Pa, mamin batler zvao se Paul. Harry, ti si me poznavao, cijeli život si me znao kao Paula", poručio je Burrell.

On je godinama radio za kraljicu Elizabetu II., a zatim cijelo desetljeće za princezu Dianu, sve do njezine smrti 1997. godine.

Povrijedio ga je Harry

"Zašto se to promijenilo, zašto nisam Paul, nego sam "batler"? Odjednom me mrzovoljni princ odbacuje kao nebitnu osobu, sugerira da moje sveobuhvatne knjige nisu ništa rekle", objasnio je Burrell, koji je o svojem vremenu u službi Windsora objavio dvije knjige "A Royal Duty", 2000. godine te 2006. "The Way We Were: Remembering Diana". Prva knjiga je bila bestseler, dobila sjajne kritike, a prodana je u više od tri milijuna primjeraka. Druga knjiga je također postigla velik uspjeh.

Burrell je sudjelovao u nizu dokumentarnih filmova o princezi Diani i kraljevskoj obitelji. Iako je u mirovini, u suradnji s nacionalnom organizacijom za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa snima kratke dokumentarne filmove na značajnim lokacijama po cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nakon izlaska "Sparea" je u razgovoru za The Express izjavio kako mu se ne sviđa današnji Harry.

"Ono što sada vidim je ljutiti, mrzovoljni, privilegirani princ koji neprestano okrivljuje druge ljude i ne preuzima odgovornost ni za što", rekao je.