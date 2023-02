Naime, bračni par je pozirao s osmijehom na licu, dok je sportaš stavio ruku na njezin trbuh. Ispod objave nizale su se čestitke. "Sada smo Bastijan i ja službeno brojčano nadjačani", napisala je Ana na fotografiji sa suprugom.

Ana i Bastijan imaju dvojicu sinova - Leona i Luku, a nedavno je u svom intervjuu govorila o njima.

"Naša djeca uopće ne znaju tko smo mi u smislu naše karijere. Čak i kada nas ljudi zaustave da se slikamo jako je zanimljivo, jer njima to uopće nije jasno. Oni misle da su to neki naši prijatelji. Jednom se dogodilo da su Bastijana zaustavili par puta, a stariji sin me je pitao "mama, zašto se oni toliko slikaju s tatom", ja sam ga pitala šta on misli, a on mi je odgovorio da misli da to nije lijepo. Tako da ne želimo ih opterećivati, želimo da oni imaju svoj put. Njih dvojica su totalno različiti, ali su i dosta bliski što je jako važno", rekla je Ana Ivanović za srpsku televiziju Nova.