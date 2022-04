Bivša supruga nogometaša Nikole Pokrivača, Katarina, ponovno cvijeta u ljubavnom zanosu, ovaj je put riječ o poznatom poduzetniku Mateju Đorđeviću.

Novi domaći par

Katarina je za Story.hr potvrdila da je u vezi s Matejem koji također iza sebe ima propali brak i djecu, a svoju ljubav otvoreno pokazuju i na društvenim mrežama. "Na tu temu mogu samo prokomentirati da smo u vezi", rekla je Katarina koja je s nogometašem prekinula još 2018., kada su se odlučili nove živote započeti na različitim adresama.

Naime, Matej je bio u braku sa suprugom Đurđicom s kojom ima dvoje djece, a u medijima je posebno poznat po svom unosnom biznisu koji je započeo još s 29 godina. Inače, Matej je sin poznatog psihijatra Veljka Đorđevića kojem je svojedobno bio producent emisije. Osim što je vlasnik velike tvrtke koja se bavi industrijskim poslom, Matej je vlasnik i jednog ugostiteljskog objekta.

Ovaj biznismen svoju je bivšu suprugu upoznao u jednom kafiću, a svoju strast prema poslu dijelili su radom u obiteljskoj tvrtki. Ovaj bivši par u vezi je bio šest godina prije nego što su se odlučili za veći korak, par se vjenčao u crkvi Sv. Marka, a slavlje je bilo za 270 uzvanika u hotelu Sheraton, prenosi Glorija. Ipak nisu pronašli zajedničku sreću, kao što je nisu pronašli niti Nikola i Katarina.

Težak životni period za Nikolu i Katarinu

Naime, uoči četvrte godišnjice Katarina i Nikola su se odlučili razići. 2015. Nikoli je dijagnosticirana zloćudna bolest, Hodgkinov limfom, a za rezultate prva je saznala Katarina. "Kako je liječnik obiteljski prijatelj, rekao je mojim roditeljima, a oni su nazvali mene. Bilo je teško, plakala sam, nisam znala kako ću mu to objasniti. Onda sam razgovarala sa suprugom jednog igrača iz Berlina koji je imao istu dijagnozu. Javila sam joj se, puno mi je pomogla svojim iskustvom, ohrabrila me. Dala mi je neke savjete i to mi je najviše pomoglo. U tom te trenutku nitko tko to sâm nije prošao ne može razumjeti", ispričala je tada Katarina za Story.

Katarina i Nikola iz svog braka imaju kćerkicu Niku.