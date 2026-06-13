'Ja sam alfa: Bivša supruga bilijunaša otkrila što joj je šapnuo na vjenčanju, kraj je bio brutalniji

Elon Musk (54) je i službeno postao prvi čovjek u povijesti čije je bogatstvo premašilo granicu od jednog bilijuna dolara. No, iza jednog od najvećih poslovnih uspjeha modernog doba krije se i turbulentan privatni život.

Mnogo prije nego što je postao najbogatiji čovjek na svijetu, Musk je bio student koji je na fakultetu upoznao ambicioznu spisateljicu Justine Wilson (53). Njihova ljubavna priča završila je brakom, petero djece i razvodom, a njegova bivša supruga godinama kasnije javnosti je u eseju za časopis Marie Claire otkrila detalje njihovog zajedničkog života.

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Početak kao iz bajke i jedno upozorenje

Njihov susret na Sveučilištu Queen's u Ontariju bio je, prema njezinim riječima, obilježen njegovom upornošću. Nakon što ga je prvi put odbila za sladoled, pronašao ju je u studentskom centru s dva sladoledna korneta koja su se topila. "On nije čovjek koji prihvaća 'ne' kao odgovor", napisala je.

Nakon što je prodao svoju prvu tvrtku Zip2 i preko noći postao multimilijunaš, zaprosio ju je. Ipak, upozorenja su bila prisutna od samog početka. Tijekom prvog plesa na njihovu vjenčanju 2000. godine, nagnuo se prema njoj i šapnuo: "Ja sam alfa u ovoj vezi". Justine je to tada odbacila kao bezazlenu opasku, no s vremenom je shvatila da je bio smrtno ozbiljan.

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Tragedija koja ih je zauvijek promijenila

Dvije godine nakon vjenčanja, par je doživio nezamislivu tragediju. Njihov prvorođeni sin, Nevada Alexander, preminuo je sa samo deset tjedana od sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS). "Otišao je na spavanje, položen na leđa kao i uvijek, i prestao je disati", opisala je Justine.

Dok se Justine borila s tugom otvoreno i vidljivo, Elon je to smatrao "emocionalno manipulativnim". Inzistirao je da se o Nevadinoj smrti ne razgovara i želio je što prije krenuti dalje. Manje od dva mjeseca kasnije, odveo ju je na kliniku za potpomognutu oplodnju. Kroz IVF su kasnije dobili blizance i trojke. Godinama kasnije, Musk je na Twitteru napisao da mu je sin umro na rukama, no Justine je javno ustvrdila da je ona bila ta koja ga je držala u posljednjim trenucima.

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Ultimatum i kraj braka preko poruke

U proljeće 2008. godine, nakon osam godina braka, pokušali su spasiti vezu odlaskom na bračno savjetovanje. Nakon samo mjesec dana i tri seanse, Elon joj je postavio ultimatum: "Ili ćemo popraviti ovaj brak danas, ili ću sutra podnijeti zahtjev za razvod". Kako se to nije dogodilo, sljedećeg je jutra ispunio obećanje. Justine je za to saznala na posebno bolan način. Kako je kasnije otkrila u jednom dokumentarcu, nije joj on rekao osobno, već je ostavio poruku njezinom terapeutu da joj prenese vijest.

Unatoč svemu, zadržala je njegovo prezime zbog djece, nad kojom dijele skrbništvo.