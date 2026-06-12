Bivša predsjednica podržala BiH na svjetskom prvenstvu: 'Večeras navijam za Zmajeve'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) na svom Instagram profilu podržala je nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina zadnji puta je nastupila na svjetskom prvenstvu davne 2014. godine kada je u Torontu igrala prvu utakmicu grupne faze protiv Kanade, tako da je za Bosnu i Hercegovinu ovo povijesni nastup.

Grabar-Kitarović odlučila je pružiti podršku nogometašima tako što je na svoj profil otvoreno stala uz susjede. U objavi je jasno navela za koga navija, ističući prijateljske i susjedske odnose, a izjavu je osim na hrvatskom, napisala još i na engleskom jeziku.

Foto: Screenshot/Instagram

"Večeras navijam za Zmajeve - iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskoga naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta. To je velik trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas. Zato večeras: sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno", napisala je Kolinda.

Posebna poruka za Kanadu

Pružila je podršku i Kanadi, zemlji u kojoj je provela tri godine kada je bila mlada diplomatkinja. "A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva", poručila je.