SRETNA I ZALJUBLJENA /

Više ga ne skriva: Maja Cvjetković pokazala novog partnera, turskog bankara Murata

Foto: Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Sa svojim novim izabranikom bivša misica pozirala je na jednom događaju, a sreću nisu skrivali

12.12.2025.
12:14
Hot.hr
Pavao Bobinac/dosadni Fotograf
Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković (39) više ne krije svoju sreću, barem kada je riječ o ljubavi. Net.hr je na ljeto doznao kako joj je srce ukrao samozatajni bankar podrijetlom iz Turske Murat Noah. O svom privatnom životu nikada nije voljela javno pričati, ali za naš portal tada je potvrdila da je sretna i ispunjena.

Par je zajedno već neko vrijeme, ali tek sada Maja ga je odlučila pokazati i svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Sa svojim novim izabranikom pozirala je na jednom događaju, a sreću nisu skrivali. 

Bivša manekenka zablistala je u haljini Duchess, brenda iza kojeg stoji njezina dugogodišnja prijateljica Snježana Schillinger dok je njezin partner samouvjereno pozirao u klasičnom odijelu. 

Foto: Marko Seper/pixsell

Podsjećamo, Maja se prošle godine nakon sedam godina braka razvela od 20 godina starijeg poduzetnika Andrije Kevića. Sada već bivši supružnici ''sudbonosno da'' izgovorili su u lipnju 2017. na Murteru, a tri mjeseca nakon na svijet je stigla djevojčica Vita. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

 

Maja CvjetkovićDečkoManekenka
