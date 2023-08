Grimes, čije je pravo ime Claire Boucher, kanadska je glazbenica koja je za Wired pričala o umjetnoj inteligenciji, Elonu Musku (s kojim ima dvoje djece), svom djetinjstvu i o čemu razmišlja. Kad je Grimes izlazila s Muskom, bilo je to u prilično nevjerojatnom razdoblju za SpaceX i to je 35-godišnjakinju bilo fascinantno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje bi li jednog dana voljela posjetiti svemir, dala je prilično morbidan odgovor: "Nadam se da ću umrijeti u svemiru".

Dodala je: "Voljela bih otići dovoljno daleko tamo gdje moje tijelo ne bi moglo podnijeti povratak. Tako bi bilo bliže kraju mog života. Možda sa 65."

POGLEDAJTE VIDEO: Kurelić o Elonu Musku

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačica je rekla da bi bilo cool posjetiti i Mars i vidjeti megastrukture koje bi ljudi mogli izgraditi na crvenom planetu. Tko zna hoće li se to zaista dogoditi u sljedeća tri desetljeća. Još jedna stavka s popisa za Claire je 'ići na egzoplanete koji mogu podnijeti nastanjivi život i projektirati ljude pomoću AI optimizirane za ta okruženja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali, tijekom intervjua objasnila je što bi je spriječilo da napusti Zemlju i ostvari svoj san u svemiru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako postoji stvarna odgovornost, na primjer ako moja djeca imaju unuke i stvarno me trebaju, mogla bih se predomisliti", rekla je i dodala: "Stvarno bi voljela vidjeti nove svjetove i posjetiti Mars, ali moram čekati dok moja djeca ne budu svoji ljudi. Recimo, s 25 godina. Mislim da bih požalila da umrem na Zemlji u posljednjim trenucima. Da umrem u svemiru, rekla bih: "Živjela si sjajan život, radila si sve stvari koje si željela."

SpaceX Elona Muska ima plan poslati ljude na Mars. Ranije ove godine, tvrtka je objavila animirani isječak koji daje ideju o tome kako ćemo stići do planeta. SpaceX Starship će moći prevesti do 100 ljudi na Mars na putovanje koje je 250 puta dalje od putovanja na Mjesec. To znači da će putnici biti na ruti oko šest mjeseci.