Bivša dječja zvijezda prije droge bila je prava ljepotica: Danas je neprepoznatljiva

U trenucima kada je bila na samom dnu, 2010. godine, snimala je svoj posljednji film, komediju 'Hall Pass'. No, zbog neprimjerenog ponašanja na setu, brzo je zamijenjena glumicom Alexandrom Daddario.

2007. godine lansirala je vlastitu modnu liniju, no projekt je prekinut zbog bankrota

Bivša dječja zvijezda Amanda Bynes (38) bila je jedna od najpoznatijih dječjih glumačkih zvijezda te se proslavila ulogama u uspješnim tinejdžerskim filmovima "What A Girl Wants", "She's The Man" i "Easy A". Ipak, glumu je napustila 2010. godine, kada se suočila s izazovima s mentalnim zdravljem...