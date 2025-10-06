Bitka zaručničkih prstenova: Lauren Sánchez i Georgina Rodríguez pokazale svoje dijamante

Na ovogodišnjem Paris Fashion Weeku, točnije na Balenciaginoj reviji u subotu navečer, pažnju svih prisutnih ukrale su dvije dame i njihovi zaručnički prstenovi od nekoliko milijuna dolara. Lauren Sánchez i Georgina Rodríguez sjedile su jedna do druge u prvom redu, odjevene u elegantne crne kombinacije koje su savršeno istaknule njihove raskošne dijamante, piše Page Six.

Sánchez, 55-godišnja supruga Jeffa Bezosa, ponosno je nosila svoj ogroman ovalni dijamant na lijevoj ruci. Rodríguez, 31-godišnja partnerica Cristiana Ronalda, blistala je s dijamantnim prstenjem na obje ruke. Procjenjuje se da vrijednost njihovog prstenja iznosi oko 12 milijuna dolara.

Koji je skuplji?

Lauren Sánchez je svoj masivni dijamant prvi put pokazala u lipnju, tijekom ekstravagantnog vjenčanja u Veneciji. Prsten je dizajnirala poznata draguljarica Lorraine Schwartz, a prema procjeni Ajaya Ananda, CEO-a Rare Carata, kamen može težiti i do 45 karata.

"Znajući Bezosa, vjerojatno se radi o D flawless dijamantu, što bi vrijednost prstena lako moglo podići iznad 6 milijuna dolara", izjavio je Anand za Page Six Style. Još jedan stručnjak za dijamante opisao je kamen kao "jedan od najrjeđih i najpoželjnijih obojenih dijamanata na svijetu" te izrazito rijedak. Prsten je ujedno nadogradnja na Bezosov prethodni zaručnički prsten s 20-karatnim ružičastim dijamantom, čija je vrijednost iznosila 2,5 milijuna dolara.

S druge strane, Georgina Rodríguez svoj je prsten dobila od dugogodišnjeg dečka Cristiana Ronalda. Nogometni as službeno je zaprosio svoju djevojku u kolovozu ove godine nakon osam godina veze, a prsten s ovalnim dijamantom procjenjuje se na između 2 i 5 milijuna dolara. Anand je ranije procijenio da središnji kamen može biti D boje i flawless kvalitete, potencijalno težak preko 30 karata.

Tako su Sánchez i Rodríguez na Balenciaginoj reviji priredile pravu "bitku zaručničkih prstenova", pretvorivši svoje dijamante u glavnu temu razgovora tijekom modne večeri u Parizu.

