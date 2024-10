Biste li je prepoznali? Bivša predsjednica Kolinda u mladim danima nije bila plavuša

"Bila sam dobra cura, ali bila sam malo i vražićak. Supruga Jakova tada nisam poznavala. On je bio u jednoj drugoj gimnaziji. Upoznali smo se tek na studiju u Zagrebu. Naravno da sam se zaljubljivala i tijekom osnovne i srednje škole", rekla je Kolinda tijekom gostovanja u gimnaziji.

Kolinda Grabar-Kitarović bila je predsjednica Republike hrvatske od 2015. do 2020. godine. Iako je i u razdoblju od svog mandata do danas uspjela transformirati svoj izgled tako da je liniju dovela do savršenstva, promjena je još veća kada usporedimo fotografije iz mladosti.