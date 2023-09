Skromna i intimna svadba, to nam je najslađe. Obitelj, prijatelji i to je to - ispričao je već ranije planove za vjenčanje Mijo Matić (30), bivši 'Gospodin Savršeni' koji je podijelio na društvenim mrežama kako se nedavno oženio.

Sreću i oduševljenje nije mogao sakriti kada je pred njega stala Ariana Piknjač (26), a sada i Matić.

"Srcu sam svom dao obećanje puno,puno prije. Ali da će me ovako ćopiti i izvoziti"- napisao je emotivni mladoženja uz snimku od ispred oltara.

Mijo nije mogao sakriti oduševljenje pa su društvene mreže bile pune dirljivih trenutaka povodom njihovog posebnog dana.

Da su postali par, Mijo i Ariana otkrili su početkom prošle godine. Upoznali su se putem društvenih mreža a susreli su se uživo mjesec dana kasnije.

U intervjuu za Story, mladenci ističu: 'Moramo priznati da nas nije zaobišao svadbeni stres. Nismo htjeli uključivati ni roditelji ni prijatelje jer smo im željeli pružiti užitak i poseban doživljaj u našem intimnom i osobnom svadbenom stilu', na što Mijo dodaje kako je njegovoj sada ženi, bilo teže nego njemu zato što je za glazbu bila zadužena njezina strana obitelji.

Inače, Ariana je ugledna flautistica, a organizacija vjenčanja je pokazala kako cijela njezina obitelj gaji veliku ljubav prema glazbi s obzirom na to da su u glazbenom programu sudjelovale i njezine sestre i otac.

Posebno emotivna na dan vjenčanja bila je Ariana. 'Počela sam plakati već dan prije pa sam se smirila tijekom sređivanja. Trenutak kada je tata došao po mene da me otprati do oltara, bio mi je najemotivniji dosad u životu', istaknula je.

Vjenčanica iz snova...

Ariana je ispričala kako je po vjenčanicu išla čak u Sarajevo, dok je Mijo bio više opušten oko odabira odjela, pa ga je tako nabavio samo dva dana prije vjenčanja.

Pripreme su protekle lagano a haljina je ispala fantastična, progovara uzbuđena Ariana.

Mijo ju je u vjenčanici vidio tek kada i svi ostali, baš prema svadbenom protokolu.

'Nisam mu dopustila da me vidi prije, željela sam da nastane onaj 'wow' efekt'.

Planovi za budućnost...

Na pitanje o proširenju obitelji novopečeni par odgovara kako otvoreno pričaju o djeci i vesele se tim budućim trenucima.

Ipak, na prvo mjesto oboje sada stavljaju karijeru i poslovne izazove koji će ih uskoro dočekati.

Ariana je predana svom online biznisu a Mijo kao jedan od budućih pothvata ističe plan da se okrene seoskom turizmu.

'Već pet godina pripremam teren i veselim se toj poslovnoj ideji i viziji koju imam već dulje', najavljuje Mijo.