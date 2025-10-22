Bila za volanom kada je poginuo Dražen Petrović: Svekrva joj nije oprostila, ovo je ona danas

Na današnji dan 22. listopada prisjećamo se tragičnog gubitka košarkaškog genija Dražena Petrovića koji je preminuo 7. lipnja 1993. godine na njemačkoj autocesti. Tog dana je njegov život prekinut u sudaru s kamionom, a s njim su bile još dvije osobe... Njegova djevojka Klara Szalantzy i prijateljica Hilal Edebal.

Dražen je, nakon što je s reprezentacijom osigurao nastup na Europskom prvenstvu, odlučio putovati automobilom umjesto avionom. Kamion je izbjegavao drugo vozilo, prešao središnju ogradu i blokirao sve tri trake, a zbog loše vidljivosti i prebrze vožnje, Klara nije mogla reagirati. Dražen, koji je spavao na suvozačevom sjedalu, preminuo je na licu mjesta. Imao je samo 28 godina, a danas 22. studenog proslavio bi 61. rođendan.

Od tada je prošlo više od 30 godina, a Klara se s godinama, baš kao i njezin život, uvelike promijenila. Pogledajte kako izgleda danas na fotografiji na kojoj je pozirala sa suprugom, bivšim njemačkim nogometnim napadačem Oliverom Bierhoffom (57). Fotografija je snimljena u travnju ove godine na BMW Openu u Münchenu.

Dražen Petrović - nesreća. Što se dogodilo?

Iako je istraga pokazala da je Klara vozila prebrzo za uvjete na cesti, njemačko tužiteljstvo nije moglo dokazati da bi se nesreća mogla izbjeći pri nižoj brzini te nije podnijelo kaznenu prijavu.

Dok je Klara Szalantzy prošla s lakšim tjelesnim ozljedama i provela tjedan dana u bolnici, sudbina treće putnice bila je daleko teža.

Hilal Edebal, tada 23-godišnja perspektivna studentica i košarkašica na američkom sveučilištu Niagara, zadobila je teške ozljede glave, prijelom kuka i ruke. Provela je osam tjedana u komi, a posljedice su bile trajne. Nesreća joj je prekinula sportsku karijeru i uzrokovala tešku amneziju zbog koje se godinama borila s rupama u pamćenju.

"Sve je bilo savršeno u mom životu do tog dana i fatalne nesreće", izjavila je godinama kasnije za New York Daily News. "Zašto sam morala izgubiti karijeru, a Dražen život, dok je vozačica uskoro mogla nastaviti svoju? Jednostavno, to je nepravedno." U najtežim trenucima, priznala je, pomišljala je i na samoubojstvo. Za nesreću je djelomično krivila Klaru, rekavši: "Nije imala želju ubiti Dražena, ali je vozila prebrzo. I uništila mi je život", dodala je za spomenuti medij.

Gdje je danas Klara Szalantzy?

Klara Szalantzy koja je s Draženom bila u vezi tek nekoliko mjeseci, nakon nesreće se suočila s emotivnim paklom i prijetnjama smrću Draženovih obožavatelja. O samoj tragediji nikada nije javno progovorila. Draženova majka Biserka Petrović nikada joj nije oprostila, a u razgovoru za Dnevni avaz, nazvala ju je monstrumom jer nije ostala u kontaktu ni s Hilal, svojom dugogodišnjom prijateljicom.

Tri godine nakon nesreće, Klara je upoznala legendarnog njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa. Vjenčali su se 2001. godine i dobili kćer 2007. Međutim, tragedije su nastavile pratiti njezin život. Godine 2010. izgubila je dijete u osmom mjesecu trudnoće, a iste godine preminuo joj je i brat Ladislav.

