Stravična scena u kući u Donjem Vidovcu: Nepomično je ležao na podu sobe

U obiteljskoj kući u Donjem Vidovcu 68-godišnji muškarac ugušio se dimom u četvrtak ujutro u požaru koji je planuo zbog prijenosa topline s peći na kruta goriva na okolni inventar, izvijestili su u petak iz međimurske policije.

Policija je dojavu o pronalasku mrtve osobe primila u 9.18 sati od Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.

Kriminalističkim istraživanjem i očevidom utvrđeno je da je 41-godišnjak oko 9 sati u spavaćoj sobi kuće pronašao 68-godišnjaka kako nepomično leži na podu te je o tome odmah obavijestio hitnu pomoć čiji je tim na mjestu nesreće mogao samo konstatirati smrt.

Nema tragova nasilne smrti

Mrtvozorničkim pregledom utvrđeno je da je smrt nastupila zbog gušenja dimom, a na tijelu umrlog nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt ili kazneno djelo.

Očevidom, provedenim uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, utvrđeno je da je požar izbio u spavaćoj sobi zbog prijenosa topline s peći na kruta goriva na okolni inventar. Tom prilikom djelomično su nagorjeli platnena fotelja i drveni strop, dok se požar sam ugasio zbog nedostatka kisika u prostoriji.

O događaju je obaviješten nadležni državni odvjetnik.

Upozorenje: Redovito održavati peći i dimovodne sustave

Policija je ujedno upozorila građane da tijekom sezone grijanja redovito održavaju peći i dimovodne sustave, koje trebaju čistiti i pregledavati ovlašteni dimnjačari, te da koriste isključivo goriva predviđena od strane proizvođača.

Naglasili su i važnost sigurne udaljenosti zapaljivih predmeta od izvora topline, osiguravanja dovoljnog dotoka svježeg zraka u prostorijama s uređajima za grijanje te da se peći i grijalice ne ostavljaju bez nadzora, osobito noću.

Također su preporučili pažljivu uporabu električnih grijalica, kao i ugradnju detektora dima i ugljičnog monoksida radi pravodobnog upozorenja na opasnost.

