Imala je samo 24 godine kada se prvi put razvela i započela vezu s Jakeom, koji ju je uveo u svijet droga. O cijelom periodu prvi je put progovorila godinama kasnije: "Nisam se drogirala do 25. godine. Razvela sam se i počela družiti s tim tipom u kojeg sam bila ludo zaljubljena. Već je odradio svoje s drogom, ali imao je puno prijatelja koji su se i dalje drogirali. Bila sam depresivna jer sam se razvela i uništila svima život, a čula sam da kokain čini čovjeka veselim i sretnim pa sam pomislila: 'Pokušat ću ovo'. Ušmrkala sam malo i zaključila: 'O, Bože, radit ću to svaki dan, do kraja života!'. Pošmrkala sam puno kokaina. Gotovo svaki put mislila sam da ću se predozirati. Otprilike prvih godinu dana uzimala sam ga povremeno, vikendom. No vikend se protegnuo na tri pa četiri pa pet dana. Koristila sam ga toliko da bih gotovo uvijek zatim sjedila i mjerila puls razmišljajući: 'Umirem, umirem, umirem' - priznala je.