Biancu Censori Kanyeovi zubi tjeraju na povraćanje: Laže mu da izgleda muževno

Američki reper Kanye West (47) ponosno pokazuje svoje metalne zube u društvu supruge, australske arhitektice Biance Censori (29), a izvor je za In Touch rekao da se Bianci oni nimalo ne sviđaju te joj je lakše govoriti mu ono što želi čuti, nego mu priznati istinu.

"Samo mu govori mu ono što želi čuti, a to je da izgleda privlačno te ga njegovi zubi čine jako muževnim, ali istina je da joj se gadi kako njegovi zubi izgledaju. Rekla je svojim prijateljicama kako je to odvratno. Stavljanje usana, a kamoli jezika blizu njegovih metalnih zubi tjera ju na povraćanje", rekao je izvor.

Kanye koji je zakonski promijenio ime u Ye, pokazao je svoje metalne zube u siječnju ove godine i ostavio obožavatelje, malo je reći bez teksta.

Negativac Zubo mu je uzor?

Iako reper nikada nije konkretno naveo razlog zbog kojeg sada ima zube od titana, na Instagramu je objavio fotku zloglasnog negativca Jamesa Bonda poznatog kao Zubo. Glumio ga je pokojni američki glumac Richard Kiel u filmovima "The Spy Who Loved Me" i "Moonraker", a nadimak je dobio zbog metalnih zubi. Briga o higijeni Kanyeovih usta zahtjeva puno više brige, ali izvor kaže da se Kanye s time ne zamara previše te mu higijena nikada nije bila jedna od jačih strana.

"Nikad nije bio poznat po jako dobroj higijeni. Dah mu često ne miriši najbolje", rekao je izvor.

Podsjetimo, Bianca i Kanye vjenčali su se u prosincu 2022., samo nekoliko tjedana nakon što se Kanye razveo od američke medijske ličnosti Kim Kardashian (42).

