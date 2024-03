Suprugu Kanye Westa uhvatili su paparazzi u noćnim satima dok je ulazila u hotel Bel-Air u Kaliforniji. Iako Bianca Censori inače preferira drugačija, otvorenija izdanja, ovoga puta nosila je crni dugi baloner koji, na iznenađenje, nije otkrivao ništa sporno, a hodala je prekriženih ruku i spuštenog, pomalo namrgođenog pogleda u pod.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Bianca Censori

Strani mediji tvrde da je 29-godišnjakinja izgledala uznemireno, a počele su i glasine o tome kako je njezin brak s kontroverznim reperom došao do samog kraja, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Bianca Censori

Poznato je kako je svojoj supruzi, navodno zbog zaštite, zabranio korištenje društvenih mreža, a nedavno su procurila i ostala 'pravila' koja Bianca trpi i sluša.

"Ona snažna Bianca, koja se više nije htjela baviti njegovim sranjima, kao da je opet nestala. Ona nosi ono što on želi, ide kamo on želi i radi što on želi jer zapravo nema drugog izbora. Od njegove dizajnerice postala je njegova supruga, što, nažalost, nije plaćena pozicija. Ona je zarobljena u tom odnosu", otkrio je izvor blizak paru za Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, izvor je objasnio i da je Kanye supruzi zabranio da govori u javnosti i da oblači što želi. Osim zabrana, Bianca ima i svojih obaveza - mora jesti točno precizirane namirnice i vježbati, iako Kanye ne vježba nikad.

Podsjećamo, njih dvoje vjenčali su se u prosincu 2022. godine, nakon što se reper razveo od bivše supruge Kim Kardashian.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tri zemlje raspravljaju o najpoznatijoj reperici na svijetu, sve zbog objave o cjepivu