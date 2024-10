Bezobrazluk ili moć? Zbog ovog je Jennifer Lopez na glasu 'loše šefice'

Jennifer Lopez, poznata i kao J.Lo, jedna je od najuspješnijih i najpoznatijih glazbenih i filmskih zvijezda na svijetu. Međutim, uz slavu i uspjeh često dolaze i kontroverzni zahtjevi koji su joj priskrbili reputaciju prave dive, a evo i zašto...

Bijela soba za presvlačenje

Jedan od najpoznatijih J.Lo zahtjeva je da njena soba za presvlačenje bude potpuno bijela. To uključuje bijele zidove, namještaj, zavjese, stolnjake, cvijeće i svijeće. Čini se da pjevačica voli biti okružena čistom bijelom bojom prije nastupa. Ovaj zahtjev je toliko specifičan da je postao dio njenog imidža dive.

Luksuzni smještaj

Kada je riječ o hotelskom smještaju, J.Lo ne pristaje na ništa manje od najboljeg. Prema nekim izvorima, ona zahtijeva cijeli kat hotela samo za sebe i svoj tim. Uz to, traži i privatnu plažu te helikopter u pripravnosti. Navodno je jednom prilikom tražila i prilagođeni gliser s hladnjakom za šampanjac.

Foto: Profimedia

Specifični prehrambeni zahtjevi

Jennifer je poznata po svojoj disciplini kada je riječ o prehrani i vježbanju. Stoga ne čudi da ima vrlo specifične zahtjeve vezane uz hranu. Njena lista uključuje voćni tanjur s lubenicama, zelenim grožđem bez koštica, ananasom i mangom. Također traži i tanjur povrća s mrkvom, brokulom i umakom od začinskog bilja.

Zabrana smeđih bombona

Iako nije originalna u ovom zahtjevu (bend Van Halen je poznat po istom), J.Lo navodno traži da se iz zdjele s bombonima M&M's uklone sve smeđe. Ovakvi sitni detalji često se smatraju primjerom pretjerane zahtjevnosti zvijezda.

Posebni napitci

J.Lo ima i vrlo specifične zahtjeve kada je riječ o pićima. Traži Smart vodu na sobnoj temperaturi i rashlađenu, kao i Gatorade napitak na sobnoj temperaturi i rashlađen. Uz to, zahtijeva i točno određene vrste Coca-Cole - običnu, dijetnu i onu bez kofeina.

Foto: Profimedia

Luksuzni prijevoz

Čak i za kratke udaljenosti, J.Lo ne pristaje na običan prijevoz. Jednom prilikom je navodno tražila sedam limuzina kako bi prešla udaljenost od samo 200 metara. Ovakvi zahtjevi često se smatraju pretjeranima i nepotrebnima.

Zabrana kontakta očima

Prema nekim izvorima, J.Lo je jednom prilikom zabranila građevinskim radnicima koji su radili na njenoj kući da je gledaju u oči ili razgovaraju s njom. Ovakvi zahtjevi često se smatraju primjerom zvjezdane arogancije.

Skupocjene slušalice

Tijekom jednog nastupa, J.Lo je navodno tražila dijamantima ukrašene slušalice vrijedne oko 4000 € kako bi blokirala buku motora glisera. Ovakvi luksuzni dodaci često se smatraju nepotrebnim ekstravagancijama.

Foto: Profimedia

Zabrana snimanja u rodnom Bronxu

Unatoč tome što je poznata po pjesmi "Jenny from the Block" koja slavi njene korijene, J.Lo je navodno odbila snimati u svom rodnom Bronxu za jednu reklamu. Umjesto toga, koristila je dvojnicu za scene snimljene u New Yorku.

Zabrana razgovora s mlađim ženama

Prema nekim tabloidima, J.Lo je svom bivšem partneru Alexu zabranila razgovor sa ženama mlađim od 40 godina. Iako ova tvrdnja nije potvrđena, doprinijela je njenoj reputaciji zahtjevne dive.

Luksuzni Las Vegas nastupi

Za svoje nastupe u Las Vegasu, J.Lo je navodno tražila tri povezana penthouse apartmana, igralište za djecu u svom apartmanu, osobnu praonicu rublja i batlera u svakoj sobi odjevenog u bijelo.

Zahtjevi za doručak

J.Lo voli imati spreman doručak čim stigne u hotel, bez obzira na vrijeme. Njena lista uključuje kajganu, slaninu, palačinke, bijeli tost i krumpire, uz redovnu i kavu bez kofeina.

Mirisne svijeće

Prema nekim izvorima, J.Lo "poludi" ako u hotelskoj sobi nema mirisnih svijeća od limete ili grejpa. Ove svijeće navodno moraju biti od luksuznog branda Jo Malone i koštaju oko 425 € po komadu. Iako mnogi od ovih zahtjeva zvuče ekstravagantno i pretjerano, važno je napomenuti da su to često nepotvrđene glasine ili preuveličane priče. Jennifer Lopez je iznimno uspješna umjetnica s dugogodišnjom karijerom i nesumnjivo ima određene standarde i zahtjeve. Međutim, ona sama često negira ove glasine i tvrdi da ne voli etiketu "dive". Bez obzira na istinitost ovih priča, one su postale dio pop-kulturnog folklora i doprinijele su J.Lo-inom imidžu glamurozne i zahtjevne zvijezde. Istovremeno, njen talent, radna etika i dugogodišnji uspjeh u industriji zabave govore sami za sebe.

