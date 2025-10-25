Bez filtera i bez izgovora: Jennifer Lopez sve radi za ljepotu, i u 56. godini izgleda besprijekorno

Američka pjevačica i glumica Jennifer Lopez i u 56. godini života izgleda besprijekorno, a sve zahvaljujući svojoj predanosti zdravom načinu života i redovitim treninzima. J.Lo često na društvenim mrežama dijeli isječke iz teretane, pokazujući koliko brine o svom tijelu i izgledu. Uz naporne vježbe, pažljivo bira prehranu i koristi vrhunsku kozmetiku, ističući da je disciplina ključ njezina izgleda.

Foto: Net.hr

„Za mene je zdrav životni stil pitanje brige o sebi,“ rekla je Lopez. „Redovito vježbanje, dosljednost, briga o koži…“ Dodala je kako sve počinje od osnova – dovoljno sna, puno vode te usredotočenosti na meditaciju i „brigu o umu, tijelu i duši“. „To uvijek djeluje. To su temelji svakog sporta ili bilo čega što radite,“ kazala je u intervjuu za People.

Foto: Photo Press Service/bestimage/profimedia

„Uvijek se zapitam: ako sam preumorna, što zanemarujem? Spavam li dovoljno? Vježbam li redovito? Jesam li to zapustila? Trebam li se tome vratiti? Ili možda ne pijem dovoljno vode? Zašto se ovako osjećam? Ako nešto nije u redu, uvijek provjerim osnove – i to mi uvijek pomogne,“ dodala je.

Iskreno o teškom periodu

Glumica je i ranije otvoreno govorila o svom putu prema zdravijem životu, nakon što je u kasnim dvadesetima doživjela teške napade panike uzrokovane kroničnom iscrpljenošću. „U to sam vrijeme spavala samo tri do pet sati po noći. Bila sam cijeli dan na setu, noću u studiju, a vikendom sam snimala intervjue i spotove,“ napisala je. „Bila sam u kasnim dvadesetima i mislila sam da sam nepobjediva, sve dok jednog dana nisam sjedila u kamp-kućici i odjednom me sve – posao, stres i manjak sna – sustiglo,“ prisjetila se. „Bila sam potpuno ukočena, nisam mogla jasno vidjeti, a fizički simptomi su me počeli plašiti. Sada znam da je to bio klasičan napad panike izazvan iscrpljenošću, ali tada nisam ni znala što to znači.“, rekla je u intervjuu.

Liječnik joj je tada objasnio da napad panike dolazi zbog manjka sna, te da mora redovito trenirati ako planira nastaviti s tolikim opsegom posla. „Shvatila sam koliko ozbiljne posljedice može imati ignoriranje potreba vlastitog tijela i uma – i upravo je tada započelo moje putovanje prema zdravlju i ravnoteži,“ zaključila je Lopez.

Foto: B4859/avalon/profimedia

Najatraktivnija i u kasnim pedesetima

Osim što je ikona ljepote, Jennifer je i jedna od najuspješnijih zabavljačica na svijetu – proslavila se hitovima poput "On The Floor", "Jenny From the Block" i "Let’s Get Loud", a zapažene uloge ostvarila je u filmovima "Selena", "Maid in Manhattan" i "Hustlers", za koji je dobila i pohvale kritičara. Iako je već desetljećima na sceni, Jennifer Lopez i dalje je među najatraktivnijim ženama Hollywooda.

