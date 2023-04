Pjevačica Silvija Mišanović, odnosno Super Silva, poznata je po hitovima: "Živi brzo, umri mlad", "Prijatelji", "Baraba" i po brojnim istospolnim vezama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Silvija Mišanović - Super Silva

Ipak, nakon dugo godina ponovno je otvorila Facebook profil, a sve je šokirala drastičnom promjenom.

Osim toga, kao ljubavni status stavila je i "zaručena".

"Bez filtera, bez fotošopa, samo pumpaj! Super Silva je zakon", napisala je u opis fotografije.

Podsjetimo, Silvija je prije 16 godina imala tešku prometnu nesreću. Zbog cigarete koju je išao pripaliti njen vozač, izgubili su nadzor nad vozilom i sletjeli u jarak. Dobila je 20 fraktura, potres mozga, zdjelica joj je bila slomljena, ostala je nepokretna i dvije godine provela u bolnici. Tad je oboljela i od depresije.

"Dijagnosticiran mi je i PTSP. Bila sam depresivna jer nisam mogla hodati. No s godinama je moje stanje postajalo sve bolje. Prestala sam piti antidepresive, od kojih sam bila nikakva. Sad pijem samo tablete za spavanje jer me muči nesanica, kao i tablete protiv bolova jer me još boli kralježnica, ali ne dam se ja", otkrila je.

Dodala je i zbog čega se povukla s estrade.

"Nisam više mogla podnijeti taj estradni život. Morala sam se povući na neko vrijeme, doći sebi i ozdraviti. Namjerno sam se povukla. Bilo mi je dosta razvlačenja na sve strane. Stalno su me pratili nekakvi skandali. Osjećala sam se kao marioneta. Nisam mogla to psihički podnijeti", priznala je jednom prilikom.