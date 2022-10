Popularni pjevač, 68-godišnji Halid Bešlić, u ožujku 2009. doživio je prometnu nesreću, u kojoj je srećom preživio, ali je izgubio jedno oko. Svega toga prisjetio se u razgovoru za beogradski Blic.

''Svakoga dana prolazim pored mjesta gdje sam doživio nesreću. Stalno razmišljam je li se tada moglo nešto promijeniti. Imam posljedice što ne vidim očima, ali ostalo sam sanirao'', kaže.

'Izgubio sam oko, ali sam dobio pluća'

Nakon nesreće neko vrijeme bio je u induciranoj komi, a kada se oporavio odlučio je živjeti zdravije.

''Vrijeme brzo prolazi, starim, refleksi mi otupljuju. Volio bih da se to nije dogodilo, a možda je to i dobro jer sam od tada prestao pušiti i to je jako važno za moju karijeru. Kad su me odveli u bolnicu i stavili u umjetnu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam slab imunitet. Uslijedila je borba za moj život. Izgubio sam pritom jedno oko, ali dobio pluća kada su izbacili svu tu vodu', prisjetio se Bešlić.