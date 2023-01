Iako je bila “najpoznatija časna sestra” na Balkanu, Juretić je 2001. odlučila napustiti ovaj vrlo specifičan način života, a što ju je točno nagnalo da to učini nikad nije u potpunosti otkrila.

Ni 22 godine kasnije nije mnogo rječitija o svojoj prošlosti.

“Svašta se govorilo u glasinama koje su kružile o mom izlasku iz samostana, od nesretne ljubavi pa nadalje. Najviše sam o sebi ‘doznala’ iz medija. Ha ha… No nisam se na to obazirala ni prije ni sada. Otkako sam izišla iz samostana stalno se pričalo da se udajem… Evo, svjedoci ste i sami da sam se udala tek s 53”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

A sve te glasine ju ne čude jer su, kaže, dio našeg mentaliteta.

Pisalo se svašta…

“Ljudi vam sve mogu oprostiti osim uspjeha. Mnogi ne mogu shvatiti da netko nešto čestito i plemenito radi iz istinskih pobuda, bez skrivenih interesa. Stoga mi je zaista nevažno što govore i pišu, uvijek uzvratim – nije bitno što govori, nego tko govori! Uvijek sam znala tko sam, za koga radim i koji je cilj mog humanitarnog rada, a da sam se obazirala na priče koje su kružile, ništa ne bih napravila”, poručuje Juretić pa nastavlja:

“A zašto sam izišla? O tome ne govorim. Kao što sam imala jedan unutarnji poziv zašto sam otišla u časne, tako je u meni sazrijevao i unutarnji proces koji je rezultirao odlukom o izlasku. Nije da nešto krijem, nego jednostavno to mogu razumjeti samo oni koji su na nekom duhovnom putu. Splet okolnosti me je potaknuo na razmišljanje i na izlazak, ali odluka da okrenem novu stranicu nije donesena naprečac niti preko noći. Dugo sam promišljala i odlučila se na iskorak, ali o tome nemam potrebu govoriti. Razlog nije ni ljubav, ni svađa u crkvi, kao niti jedan ‘razlog’ koji se povlačio kroz nagađanja u medijima i u javnosti”.

Tajna sretnog braka

15 godina nakon toga izrekla je sudbonosno “da” poduzetniku Vladu Rožmanu, razvedenom ocu odrasle djece i tada već djedu četvero unučadi. No bivšoj časnoj sestri, otkriva, to nije promijenilo život.

“Kada u brak uđete kao zrela osoba, izgrađena, a mi to oboje jesmo, bračni suživot može biti ugodan samo ako ste spremni na kompromis i toleranciju. Ne može suprug promijeniti mene, niti ja njega, prihvaćamo se takvi kakvi jesmo i u tome je ključ svakog braka, pa i našega. Bili smo četiri godine u vezi i onda smo se vjenčali. U njegovoj obitelji sam, osjećam to, dobrodošla, cijene me kao osobu i poštuju to što radim. Djeca i unuci su s nama u slobodnim trenucima, posjećujemo i moju obitelj i trudimo se ravnopravno pomagati na obje strane”, ispričala je Juretić za Slobodnu Dalmaciju.