Slavna manekenka Bella Hadid (26) je otvorila dušu o zdravstvenom stanju nakon što se borila s lajmskom bolesti, koja se prenosi ugrizom inficiranog krpelja.

Prolazila kroz pakao

U nedjelju je manekenka podijelila na društvenoj mreži fotografije na kojima je prikazala medicinske nalaze te stanja u kojima je bila dok je prolazila kroz tešku patnju.

"Mala ja koja sam patila bila bi tako ponosna na mene jer nisam odustala od sebe. Zahvalna sam svojoj mami što je čuvala sve moje nalaze, bila uz mene, nikada me nije napustila, štitila me, podržavala me, ali prije svega, vjerovala mi kroz sve ovo", započela je Bella svoju objavu.

Sve je napokon dobro

Manekenka je poručila da je sada dobro te da ne bi ništa mijenjala ni za što na svijetu. Tvrdi da ju je ova bolest i sve kroz što je prošla oblikovalo kao osobu.

Foto: Instagram Foto: Instagram



" Osjećam veliku zahvalnost prema životu, ovih više od 100 dana borbe s lajamskom bolesti, infekcijama i gotovo 15 godina nevidljive patnje, sve je vrijedilo ako ću, ako Bog da, imati cijeli život ispunjen širenjem ljubavi iz punog srca i konačno biti ono što jesam", napisala je Bella.

"Vratit ću se kad budem spremna, svi mi jako nedostajete, sve vas jako volim", zaključila je manekenka.

Podsjetimo, Belli je ova bolest dijagnosticirana 2012. godine. Imala je simptome glavobolje, 'magle' u mozgu, nesanicu, zbunjenosti te dezorijentiranost. Pojavili su joj se i vrtoglavica te tjeskoba. Također, osjetila je i otjecanje u zglobovima, obamrlost i probleme s hodanjem.

