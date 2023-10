Željko Bebek, koji potkraj mjeseca u zagrebačkoj Areni slavi 50 godina karijere, dokaz je da domaće zvijezde mogu trajati ako se bave više glazbom, a manje privatnim životom. Kako Bebek najavljuje, bit će to najozbiljniji koncert u solo karijeri, a gosti Direkta bili su i otac i sin Bebek, javlja Danas.hr

Gosti Direkt.hr bili su Željko Bebek i njegov sin Zvonimir Bebek, koji su s voditeljicom Damirom Gregoret razgovarali o obiteljskim odnosima, nadolazećem Željkovom koncertu, o zabrani narodnjaka i slično.

Obiteljski odnosi

Na pitanje stoji li i kod njih pravilo "kakav otac takav sin", Željko je odgovorio: "Rekao bih da je upravo tako jer Zvone je dosta rano pokazao ambicije, slušao je glazbu, volio je to, odmah naučio svirati gitaru, klavijature, pjevati. Dakle, počinje na maltene isti način kao i ja prije 60-ak godina."

Na to se voditeljica nadovezala i na fizičku sličnost. "Genetika, zasigurno, i izbor glazbe su pridonijeli tome", odgovorio je Zvonimir.

Voditeljica se dotaknula i obiteljskih odnosa pa je upitala Zvonimira ima li s tatom nekih neslaganja i posvađaju li se nekada oko nečega.

"Rijetko kad oko glazbe, ali tu i tamo znamo s nekim mišljenjima, iako vrlo brzo shvatim da sam ja bio u krivu", odgovorio joj je Zvonimir, a Željko se nije složio sa sinovim odgovorom.

"Pa ne bih rekao, malo je pretjerao sad, ali ja imam sjajnu suradnju sa svojim sinom i posebno kad smo u studiju, kada se igramo glazbe, kada sviramo gitare i predlažemo tko bi što trebao reći na koji način. To je suradnja u kojoj se posvađamo, ali rekao bih da se zapravo najbolje osjećamo u studiju, drugom mjestu koje je kultno mjesto za svakog glazbenika - to je osjećaj dobre suradnje na pozornici", rekao je Željko.

Bebekova glazba

Nakon obiteljskih odnosa, voditeljica se dotaknula teme njihove glazbe u kojoj je spomenula i njihov duet u Areni, a uvjerena je da će sigurno biti svih generacija.

"Ja sam jako uzbuđen s tom činjenicom da se bliži koncert u Areni 28. listopada. Uvjeren sam da spadam ovog trenutka u jedinstveni primjer glazbenika kojeg dolaze slušati sve generacije s obzirom na to da sam valjda ostavio veliki trag 70-ih godina, koje su ostale zauvijek i naravno da dolaze na repertoar na svakom mom koncertu", otkrio je Željko.

Voditeljicu je zanimalo koja je Zvonimiru najdraža pjesma njegova oca, no on tvrdi da ne može birati. "To je jedan od meni najtežih izbora. Nisam nikad odlučio koja mi je najdraža, ali zbilja s užitkom doma kad sjedim u svom studiju glazbu slušam isključivo s ploča i volim proći kroz cijelu tatinu karijeru", rekao je Zvonimir.

Željko i Zvonimir su zajedno napisali pjesmu "S tobom su godine minute", a zbog citata "Ne očekuj puno od mog srca jer lako poludi i puca, al je samo tvoje, za tebe kuca", mnogi pretpostavljaju da je pjesma nekome posvećena, no Zvonimir tvrdi da se u tome mogu pronaći mnoge osobe.

"Rekao bih da su se mnoge osobe u tome pronašle. To je najuzbudljiviji dio ove godine, iako sad dolazi još jedan takav, ali ovaj novi početak, tatin i moj, u pisanju pjesama. To nam je stvorilo još jednu radost u nastavku karijere - i tatine i moje", rekao je Zvonimir.

Prednost ili mana imati oca pjevača

S obzirom na Željkovo iskustvo, voditeljica se nadovezala na Željkov odnos sa sinom, odnosno koliko Željko savjetuje svog sina.

"Što baštiniš iz obitelji, to je uglavnom ono što će te pratiti cijeli život. Ja se nadam i vjerujem u to da i u našoj obitelji, harmonija od prvog dana, od rođenja djece pa sve do ovog trenutka i bit će za ubuduće, a ono što svom sinu iznova ponavljam je 'Biti uporan, biti vrijedan, iskren', na taj način težiš nečemu što se zove savršenstvom, ali uvijek moraš ostati uz one osnovne premise koje nosiš iz obitelji. To je savjet ka jednom putu za ozbiljno odrastanje. I na kraju, ako uspije stvoriti karijeru, onda je to i osnova na kojoj je možeš održati", odgovorio joj je Željko.

Budući da je Zvonimir sin poznatog pjevača, progovorio je o učestalim pitanjima o tome te rekao kako je naučio živjeti s tim.

"Pa iskreno, kako su neki uvijek propitkivali je li mi to prednost, mogu li to nekako iskoristiti, nisam to nikad iskorištavao, ali nikad nisam iskorištavao ni kao manu. Naučio sam živjeti s tim", rekao je Zvonimir, a Željko se na to nadovezao,

"Istina Bog, određena prednost postoji jer me je njegovo odrastanje zateklo još uvijek u punoj snazi na pozornici i onda je bilo normalno shvatiti da ako napreduje kao gitarist onda će dobiti i svoju šansu na pozornici mnogo prije nego neki drugi. No, moramo dokazati da zaslužuje pozornicu i na taj način ostati na njoj."

Bebekovi o ostaloj glazbi

Natjecateljica Superstara, Sara Spinčić, koja nije prošla audiciju, prateći je vokal Željku Bebeku, pa ga je voditeljica upitala vjeruje li u to prokletstvo pratećih vokala.

"U nekim slučajevima bi se moglo reći da je tako, znam i te primjere, ali ne bih navodio. Naveo bih da kroz posljednjih deset godina otkako imam jednu novu uzlaznu liniju u karijeri, puno djevojaka je pjevalo prateće vokale pa im se nije to dogodilo. Sara je odlična, bila je tu i Gina koja je pjevala s Detourom, i Zsa Zsa, sve su bile iza mene godinama", odgovorio joj je Željko.

Iako su narodnjaci danas među mladima vrlo popularni, Zvonimir kao mlada generacija, ipak nije tip za tu glazbu.

"Iskreno živim u svom svijetu glazbe, naučio sam živjeti u tim svojim snovima i ispunjavaju mi se iz dana u dan tako da nisam previše zainteresiran za stvari sa strane", rekao je Zvonimir, a progovorio je i o Bijelom Dugmetu koji je imao narodni štih te o zabranama narodnjacima.

"Nema govora o zabranama glazbe. Svaka glazba ima svoju publiku i publika ima pravo nazočiti koncertima i zabavama, obožavanjima i sve to. Ne znam koja sila uopće postoji da može zabraniti. Bijelo Dugme kao rock bend koji je imao dodire s takvom glazbom, to je bilo malo koketiranje da steknemo simpatije onih kojima u tom trenu nismo bili", rekao je.

Mick Jagger je ove godine proslavio 80. rođendan na pozornici, a Željko je rekao da se i on također vidi u tome.

"Naravno, ja dvije godine prije njega počinjem slaviti 80-tu", rekao je.

