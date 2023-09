Željko Bebek bivši je član grupe Bijelo Dugme i po mišljenju kritičara na samom vrhu piramide pjevača s prostora nekadašnje Jugoslavije.

Poznati pjevač i danas je aktivan iako je iza njega 50 godina karijere. Bebek i danas uveseljava fanove svojom specifičnom bojom glasa.

Svojih je 50 godina obilježio najvećim samostalnim koncertom dosad, a održao ga je u zagrebačkoj Areni.

Njegov sin Zvonimir Bebek svoju karijeru krenuo graditi u smjeru skijanja sve dok nije po prvi puta u ruke uzeo gitaru i vrlo brzo shvatio svoj životni put.

Nešto što se smatralo običnim hirom, pretvorilo se u dugogodišnju glazbenu karijeru.

Rekli bi mnogi, "kakav otac, takav sin!".

Ponosan na sina što je odlučio krenuti njegovim stopama zajedno aktivno surađuju na stvaranju novih hitova.

Iako je Zvonimir izuzetno talentirani glazbenik te ga u posljednje vrijeme često viđamo kao pratnju svojem ocu, mnogi se pitaju osjeća li pritisak u razvijanju karijere radi toga čiji je sin.

"Nikad to nisam tako doživljavao. Uvijek sam živio bez da mislim o tome čiji sam sin. Živim na svoj način. Naravno da mi je tata tu uvijek pored mene i da sve to radimo zajedno, a ljudi će uvijek komentirati, tu ne mogu ništa. Mi volimo glazbu i apsolutno se dajemo glazbi, a to je jedino što je bitno".

Željko tvrdi kako je život u njegovo vrijeme bio puno jednostavniji nego što je danas, pa mu je iz tog razloga bilo i mnogo lakše započeti i održavati karijeru nego što je to danas njegovom sinu.

"Vremena su takva da se brzo živi, da čovjek vrlo brzo mora odlučiti o svojoj budućnosti, nema vremena za popravni."

Bez obzira na brzi život i teškoće s kojima se glazbenici svakodnevno susreću, Mladi Zvonimir, jako se dobro snašao i stekao je zavidnu brojku obožavateljica, a pritom je izuzetno skroman.

Njegov ljubavni status nije poznat, ali sigurni smo kako će u skorije vrijeme mladi Bebek lomiti mnoga srca.