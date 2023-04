Bebe Rexha slavi 20. 4. s jednim od najvećih poznavatelja marihuane — Snoop Doggom!

Kantautorica je u četvrtak objavila svoj novi singl "Satellite" s legendarnim reperom uz videospot u kojem ih prevoze u svemir u animiranoj avanturi zajedno sa svemirskim brodovima u obliku jointa i listovima marihuane, piše People.

"Sinoć sam bila viša od satelita / Uzela sam kartu u jednom smjeru / To je misija jednog čovjeka u raj", zvuči tako refren pjesme.

Umjetnički nadahnut Jetsonsima, video počinje stvarnim Rexhom, 33, i Snoopom, 51, dok puhne joint i šalje ih u nadzemaljsko veselje. Prema glazbeniku "I'm Good (Blue)", marihuana je zapravo odigrala glavnu ulogu u kreativnom procesu pjesme i videa.

Ona je bila izvan sebe od uzbuđenja

"Raditi sa Snoopom je san", kaže Rexha za PEOPLE, objašnjavajući da je isprva poslala "Satellite" reperu Doggystyle putem Instagrama. "Nazvao me u 7:00 sljedećeg jutra i rekao: 'Joj, provjeri e-poštu. Imaš e-poštu'."

Poslao joj je pjesmu koja sadrži njegov stih, a ona je bila izvan sebe od uzbuđenja. Kad je došlo vrijeme za snimanje uvoda glazbenog spota, Snoop se pojavio s jointom.

"On je rekao: 'Moraš isprobati moje Death Row Joints', a ja sam rekla: "Upravo sada, na video setu? Izgledat ću napušeno na videu." Rekao je "Samo probaj", a ja sam rekla "U redu", kaže ona. "Na kraju sam se toliko napušila sa Snoop Doggom", kaže Bebe Rexha.

Snoop Dogg nije jedina ikona na projektu

Rexha je prošlog tjedna na Instagramu objavila snimku na kojoj puši sa Snoopom, a većina njezinih pratitelja bila je uzbuđena.

"Tata me nazvao i rekao: 'Što to radiš? Zašto pušiš na internetu? Jesi li luda?", prisjeća se ona. Pomislila sam: "Tata, to je Snoop Dogg. Ako pušiš s nekim, to mora biti Snoop Dogg."

"Satellite" će se pojaviti na Rexhinom nadolazećem albumu Bebe, koji izlazi sljedeći tjedan, a Snoop nije jedina ikona na projektu. Neusporediva Dolly Parton u duetu s kandidatom za Grammy na "Seasons", posljednjoj pjesmi ploče.

"Iskreno, samo pokušavam napisati sjajne pjesme, a onda dobivam Dolly Parton i Snoop Dogga… Vrlo je ohrabrujuće znati da su te ikone voljne i uzbuđene da se pozabave pjesmama", kaže ona. "To je stvarno cool trenutak za mene."