Glazbenik Goran Bare (56) povukao se iz javnog života, uskoro priprema turneju s bendom, s kolegama s estrade se posvađao pa je svoje utočište pronašao u svom stanu u Novom Zagrebu.

'Žalim najviše za ženom'

Ovaj samozatajni rocker koji nije puno pričao o svom privatnom životu, za Una TV otvoreno je govorio o pokojnoj supruzi Mirjani koja je 1995. umrla od predoziranja heroinom.

"Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživio živčani slom. Probudio sam se pred nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva", rekao je glazbenik koji se godinama borio s depresijom zbog smrti supruge. Mirjana i Goran dobili su sina koje, kako glazbenik kaže, nije vidio godinama.

"Kad je on bio jako mali ja sam otišao. Netko je to dijete morao školovati. Baš se ne vidimo jer je on živio s bakom i djedom. Moja je žena umrla kad je on imao godinu dana. Čujemo se. Čestitamo si rođendane, Nove godine i Božiće", rekao je pjevač.

Pjevač ne skriva to da je imao problem s porocima te je istaknuo da se nije trebao prepustiti ovisnosti. "Ja sam bio junkie, teški, intravenozni. Ja sam se zadnji put 'roknuo' na Porinu ’99. Najviše mi ide na živce što sam se prepustio", priznao je Bare.