TRANSFORMACIJE KROZ GODINE / Sjećate li ih se? Bile su dio reality svijeta, a jednu od njih sad gledate i u showu 'Gospodin savršeni'

Zabavne emisije u formi realityja iznjedrile su mnoge zvijezde i zvjezdice koje dotad nisu bile poznate ličnosti. Ove dame su svoje karijere započele sudjelovanjem u reality emisijama u kojima su uspješno privlačile pozornost gledatelja, a nakon više od 10 godina ove dame izgledaju neprepoznatljivo. Jesu li u pitanju plastične operacije ili tek kozmetičke korekcije - prosudite sami. Soraja Vučelić (35) prvi put se na malim ekranima pojavila u emisiji "Big Brother" 2011., a kada ju je srpski portal B92 pitao bi li ikada ponovila to iskustvo, Soraja je odgovorila: "Ne bih, zato što imam druge planove. S druge strane, naši reality programi su postali gladijatorske arene, bolje da to sve gledam sa strane." Jedna od najboljih Sorajinih prijateljica u to vrijeme bila je sustanarka u "Big Brotheru", Barbara Šegetin (32) koja je svoju slavu nakon showa ipak zatomila te se okrenula obiteljskom životu. Barbara je aktivna na Instagramu gdje je prije nekoliko mjeseci objavila da je dobila sina s tenisačem Damirom Džumhurom (28). Stanija Dobrojević (37) je jedna od starleta koja svoju slavu duguje srpskim showovima. Stanija je sudjelovala u "Survivor Costa Rica 2012." te je bila i natjecateljica na "Farmi" 2015., gdje je i pobijedila, a nije joj stran ni reality show "Zadruga". Još jedna od dama koja je svoju slavu stekla u zabavnoj emisiji je i Olivera Matijević (32), koja se kasnije okrenula glazbenoj karijeri folk pjevačice. Ova simpatična Zadranka sudjelovala je 2018. u srpskoj emisiji "Zvezde Granda", a sada je možemo gledati u RTL-ovom showu "Gospodin savršeni". U galeriji pogledajte kako su ove dame izgledale tijekom sudjelovanja u popularnim emisijama i kako je tekla njihova transformacija.