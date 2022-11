Supruga preminulog hrvatskog redatelja Lukasa Nole Barbara Nola oglasila se po prvi put na društvenim mrežama nakon smrti voljenog supruga.

Barbara je na Facebooku podijelila njegovu crno-bijelu fotografiju iz mladih dana uz dirljivu posvetu.

"Svijet je stao, dušo moja. Lukasova komemoracija je u četvrtak u 12 sati u kinu Tuškanac. Sprovod je u petak u 14 sati na Krematoriju. Dođite da probamo slaviti život", napisala je Barbara.

Podsjetimo, Lukas je preminuo nakon duge i teške bolesti 29. listopada. On se posljednjih godina borio protiv karcinoma grla, no nikada nije posustajao.

Da boluje od karcinoma grla, otkrio je prije osam godina nakon odlaska liječniku zbog konstantne promuklosti.

"Rak grla dijagnosticiran mi je prije tri godine i od tada se bavim njime koliko se on bavi mnome. To je ozbiljna stvar koja se ne može gurnuti pod tepih, no iako zahtijeva veliku posvećenost, nikad mi neće postati prioritet niti će se oko nje vrtjeti moj život. Popravljao me vješt majstor, a obitelj je pazila na mene, tako da sam, u skladu sa statistikama, danas O.K.", rekao je Nola 2017. godine.

Redatelj je bio 28 godina u braku s Barbarom, a maju sina Jakova i kći Maru. Njih dvoje često su surađivali na filmskim projektima.