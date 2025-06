Barbara iz 'Gospodina Savršenog' o novoj karijeri: 'Već neko vrijeme razvijam proizvod'

Barbara Mandarić, 22-godišnja Osječanka koja je privukla pažnju gledatelja u četvrtoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", na pragu je sasvim novog životnog poglavlja. Na svom Instagram profilu nedavno je otkrila kako ozbiljno razmatra karijeru DJ-ice, čime bi svoju dugogodišnju ljubav prema elektroničkoj glazbi pretvorila u profesiju. No, glazba nije njezina jedina ambicija – samo za Net.hr Barbara je otkrila da već neko vrijeme razvija vlastiti skincare proizvod, a otkrila nam je i kada bi trebao stići na tržište.

Nedavno ste na svom Instagramu otkrili kako razmišljate o DJ karijeri, je li to nešto čega biste se ozbiljno prihvatili?

Godinama na Instagramu dijelim house i techno glazbu, spontano kroz storije, i uvijek dobijem hrpu poruka i odgovora kako žele moju playlistu i da su oduševljeni izborom. Uvijek sam bila taj DJ u društvu – uvijek ja puštam glazbu, na rođendanima ili nasumično u autu, ali uvijek sam ja ta.

Ako bih se bacila u to, ne bih to radila površno i ne bi mi bilo teško jer je to stvarno nešto što obožavam. Ljudi su počeli primjećivati moj osjećaj za glazbu i estetiku, kažu mi da znam spojiti sliku s pjesmom… Iskreno mislim da tu leži nešto veliko i jako autentično.

Kakvu vrstu glazbe najčešće slušate, bi li se ona razlikovala od glazbe koju biste miksali za publiku?

⁠Slušam ono što bih i puštala – house, techno, elektroniku. To je moj vibe i tu sam najviše svoja. Ne bih se prilagođavala nečemu što nisam, baš želim ljudima prenijeti ono što stvarno osjećam kroz glazbu. U emisiji su me pokušale prozvati da se pravim, da slušam narodnjake, ali to nikako nisam ja. Nikad nisam glumila zbog nekog dojma. Ljudi to razumiju – iskrenost se vidi.

Koje svjetske ili domaće DJ-eve najviše slušate?

Neki od dražih su mi Boris Brejcha, Deborah De Luca, ARTBAT, Armin van Buuren, Solomun, Carl Cox, a ni Tiësta ne smijem izostaviti. David Guetta i njegova legendarna "Sexy Bitch" su mi doslovno najdraža ljetna melodija, uz INNU naravno – to je taj ljetni "vibe" koji volim. Moram reći da se uvijek nekako poistovjetim s curama koje su nju slušale dok su bile mlađe. Imamo taj isti osjećaj za svijet, isti film.

Zamolili ste fanove da vam predlože umjetnička imena, jeste li se već odlučili za neko od njih?

Publika mi konstantno piše, smišljaju imena, šalju prijedloge – to doslovno izgleda kao cirkus u porukama. Zabavno mi je to gledati jer vidim koliko se ljudi unesu i koliko zapravo vjeruju u mene, možda i prije nego ja sama. Uglavnom se sve vrti oko imena Barbara, a nitko ne zna da mi je srednje ime Una. Tako da, kad dođe pravi trenutak i pravo ime, znat ću. Do tad – neka im mašta radi.

Mislite li da se od DJ-inga može pristojno živjeti?

⁠Ne želim raditi ništa u životu samo zbog novca. Ako nešto ne radim iz ljubavi, onda to jednostavno nije za mene. Volim onaj osjećaj kad nešto radiš, a ne osjećaš da radiš – jer te to stvarno ispunjava. I mislim da je to jedini pravi način da nešto traje i da iz toga stvarno izađe nešto vrijedno.

Nedavno ste spomenuli da imate razne karijerne planove trenutno, biste li natuknuli što još možemo očekivati od vas?

⁠Želim se izraziti kroz ljepotu tijela i zdrav izgled kože. Već neko vrijeme razvijam proizvod s visokim antioksidativnim svojstvima, koja štiti kožu od vanjskih utjecaja. Fokus mi je prvenstveno na zdravlju i prepoznatljivoj, tamnijoj nijansi tena koju njegujem – što se, iskreno, i vidi. To mi je još jedan projekt na kojem radim, i stvarno se želim kroz to ostvariti u idućih godinu dana. Sve u svoje vrijeme. Ova boja kože – uskoro neće biti samo moja.

