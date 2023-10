Antonio Banderas iznenadio je svoje obožavatelje novim izgledom koji odiše šarmom.

Nedavno je viđen na jednom događanju u rodnoj Malagi, a njegova nova frizura s divljim, prirodnim kovrčama privukla je pažnju obožavatelja. Osim toga, primjetne su i sijede vlasi na njegovoj glavi i bradi.

Dok su neki bili iznenađeni ovom promjenom, drugi su razumjeli da se glumac odlučio za prirodan izgled. Pogotovo s obzirom na izazove s kojima se suočavao u posljednjih nekoliko godina, odnosno na srčani udar koji ga je snašao 2017. godine.

"Cijeli taj događaj me natjerao da razmislim o smislu života. Gledao sam smrti u oči i shvatio da je jedina sigurna stvar u životu, smrt", izjavio je Banderas u jednoj televizijskoj emisiji.

Banderas se od poznate glumice Melanie Griffith razveo prije osam godina nakon što su proveli gotovo 20 godina u braku.

Njihov su brak obilježile brojne turbulencije, uključujući i njegove izvanbračne afere.

Melanie se tijekom godina podvrgavala nizu plastičnih operacija u nastojanju da zadrži mladolik izgled, no to je na kraju dovelo do pogoršanja njihovog odnosa.

Antonio Banderas sada se čini fokusiran na zdraviji i autentičniji životni stil te prirodan izgled, što je očito privuklo pažnju i podršku mnogih.

