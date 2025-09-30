Baka Prase ju je proslavio, a nakon prekida uživa u luksuzu: Ovo je novi stan influencerice Anje

Influencerica Anja Blagojević (25), poznata i kao bivša djevojka popularnog YouTubera Bogdana Ilića (29), poznatijeg kao Baka Prase, preselila se u Dubai.

Nakon što je napustila Srbiju, Anja je odlučila promijeniti svoj život za 180 stupnjeva, a o svemu je obavijestila svoje pratitelje na društvenim mrežama, gdje je podijelila sretne trenutke iz svog novog stana.

Privatna plaža i luksuzni stan

Anja je pratiteljima pokazala kako izgleda njezin stan, smješten u novoj zgradi koja tek treba dobiti prve stanare. Iako stan još nije potpuno opremljen, Anja je željela podijeliti s fanovima kako izgleda njen novi prostor. Terasa stana od 13 kvadratnih metara nudi spektakularan pogled na obalu i grad, koji je svakodnevno podsjeća na njezinu novu fazu života.

Otkrila je i kako stan ima oko 80 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o cijenama stanova u Dubaiju.

''Moj stan košta 140.000 dirhama, što je 32.500 eura godišnje, a na mjesečnoj razini to iznosi oko 2.700 eura. Uz to, mora se platiti 5% provizije agenciji, 5% ide za depozit, 5% se također plaća kao taksa državi, tako da ukupno ide još 15%. Na kraju, to sve zajedno izađe oko 37.000 eura'', otkrila je Anja Bla.

