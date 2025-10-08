REGIJA TUGUJE /

Bahra o smrti Halida Bešlića: 'Moram priznati da mi je jako žao'

Foto: RTL

Bahra se prisjetila kralja narodne glazbe

8.10.2025.
17:28
Vijest o smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića duboko je potresla cijelu regiju, a posebno je dirnula i Bahru, bivšu kandidatkinju showa "Ljubav je na selu".

U razgovoru za RTL.hr, Bahra je podijelila svoje emocije i prisjećanja na voljenog glazbenika.

"Moram priznati da mi je jako žao što nas je napustio legendarni pjevač narodne glazbe, raznoraznih narodnih izdanja. Žao mi je što mu se to dogodilo. Što drugo reći. Neka počiva u Božjem miru. Obitelji iskrena sućut od moje strane. Bio je jako dobar i sve pohvale. I dobar čovjek u duši", poručila je Bahra.

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

Podsjetimo, Halid je preminuo u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak. Pjevač je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. 

