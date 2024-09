'Back to school' party oduševio poznate zvijezde: Moderirao ga je Mario Petreković

Tradicionalni ''Kids Party'' pod nazivom ''Back to School'' okupio je velik broj posjetitelja, a održan je prostoru Stil Eventa na čak 3000 kvadratnih metara. Ovaj već dobro poznati događaj u organizaciji Little Stars by Nina, a koji se svake godine održava s ciljem proslave povratka u školske klupe, ove je godine postavio nove standarde. Djeca su uživala u raznovrsnim aktivnostima raspoređenim u čak 16 različitih kornera, svaki osmišljen tako da potakne kreativnost, igru i učenje.

Kreativni korner potaknuo je djecu da izraze svoju maštu kroz crtanje, bojanje i izradu rukotvorina. Ove aktivnosti ne samo da razvijaju dječju kreativnost, već pomažu i u razvoju finih motoričkih vještina te vizualno-prostornih sposobnosti.

Edukacijski korner bio je usmjeren na aktivnosti koje su dizajnirane da potaknu dječje logičko razmišljanje i rješavanje problema. Djeca su kroz igru učila nove koncepte te razvijala svoje kognitivne sposobnosti. Kroz ove aktivnosti, mališani su imali priliku usvajati nova znanja i vještine na zabavan i interaktivan način, što je ključan aspekt za njihov razvoj.

Sve za najmlađe

Među posebnim atrakcijama našli su se i facepaint, kutak globofleksije, atraktivni napuhanci, kutak za bojanje i nail art, pokusi za djecu, sportski korner, interaktivne slikopriče te foto kutak. Za najmlađe je bio osiguran soft play i masažni kutak, a sve uz animaciju omiljenih maskota.

Radionice s plastelinom bile su još jedna popularna aktivnost koja je djeci omogućila da razvijaju taktilne vještine i kreativno izražavanje kroz oblikovanje raznih figura i predmeta. Ove vrste aktivnosti dokazano pomažu djeci da razvijaju strpljenje, koncentraciju i sposobnost rješavanja problema, što su sve vještine koje će im biti od velike koristi u daljnjem obrazovanju.

Događaj je bilo u potpunosti besplatan za sve posjetitelje, a moderirao ga je Mario Petreković (52) u svom prepoznatljivom stilu. Cilj je bio pružiti djeci jedinstvenu priliku da se zabave, upoznaju nove prijatelje i osjete čari kvalitetne animacije.

Jedinstvena prilika za zabavu

Nastup Magic Leona bio je vrhunac ovog dječjeg slavlja koji je oduševio mališane, ali i roditelje svojim magičnim trikovima.

Ovaj događaj nisu propustile podržati ni voditeljica Mirna Maras te influencerice Lucija Lugomer, Tina Biloglav i Ana Zibar, koje su upoznate s radom specijaliziranog tima za brigu o djeci na vjenčanjima i raznim proslavama, a predvođen poduzetnicom Nikolinom Hajdarovac koja je realizacijom svoje dugogodišnje vizije događaja ''Back to School'' ponovno dokazala zašto je ovaj događaj jedan od najomiljenijih među djecom i roditeljima te zašto se s nestrpljenjem iščekuje svake godine.

