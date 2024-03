Tim nagrade Cesarica uručio je Baby Lasagni statuu za Hit siječnja za pjesmu Rim Tim Tagi Dim, ali u nesvakidašnjem okruženju. Teretana je jedno od njegovih omiljenih mjesta, a zato su ga tamo odveli - da se osjeća što ugodnije te im otkrije što više.

Budući da Marko ima zahtjevnu koreografiju za Eurosong, provjerili su koliko može izdržati u čučnju uza zid, uz to odgovarajući na njihova pitanj, s obzirom na to da mora pjevati u polu-čučnju. Baby Lasagna izdržao je čak minutu, što je prilično dugo, znaju to oni koji su se okušali u tome.

Marko je u intervjuu otkrio da želi biti pjevač kad odraste, ali i što će biti u nekom njegovom idućem spotu. Očekivano, bit će to istarski boškarin.

Oni koji su popratili njegove izjave nakon pobjede na Dori dobro znaju da je Marko fan serije "The Office". Očito obožava tu seriju, s obzirom na to da je poslije pobjede na Dori pobjegao s aftera nakon 15 minuta u sobu gledati omiljene epizode.

"Pitaj moje bližnje, konstantno je upaljena kod mene doma ta serija", kaže Marko.

U videu je prošao kroz kviz sa skoro 99% točnosti. Koliko biste vi imali?

"Svakom drugom rečenicom nam je otkrio nešto novo iako nismo mislili da je to više moguće budući da je napravio otprilike milijun intervjua", rekli su iz tima Cesarice.

Jedno od većih iznenađenja je da bi nakon Eurosonga volio otputovati u Edinburgh da se odmori, ali nakon što prvo pozdravi svoje mačke i svoj Umag.

Spot za pjesmu Rim Tim Tagi Dim dosegao je skoro 2 milijuna pregleda, pjesma se ne skida ni s europskih ni domaćih top lista i streaming platforma.

Koliko Marko može izdržati u čučnju, gdje bježi nakon Eurosonga, što možemo očekivati u idućim sptoovima, što je za njega ključ uspješne veze i koliko stvarno zna o svojoj omiljenoj seriji The Office, pogledajte u videu.