Marko Purišić 'Baby Lasagna' nedavno je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj je vidljivo da upravo izlazi iz bazena, a većina je primijetila tko se nalazi među onima koji su pritisnuli 'lajk'.

Jedan je korisnik društvene mreže X(bivšeg Twittera) jednom fotkom svima dao do znanja da se ministru gospodarstva Damiru Habijanu sviđa Baby lasagna u polugolom izdanju, a mnogi su šokirani ovim saznanjem, pa su to i prokomentirali.

"Ajme umirem, Baby Lasagna stavi na Instagram sliku bez majice, lajka mu ministar gospodarstva Damir Habijan", napisao je jedan, a drugi je primijetio da je Habijan maknuo oznaku 'lajk' ubrzo nakon objave ovog korisnika.

Baby Lasagna nije jedini koji se okušao u objavljivanju ovakvih fotografija jer je ministrov Instagram jedno vrijeme bio prepun golišavih fotki te je jednom prilikom to i prokomentirao.

"Dakle, Instagram profil imam šest-sedam godina. Kada vodim Instagram profil često mijenjam fotografije. Mijenjao sam i lani, lani sam puno fotografija obrisao. Brisao sam i nedavno neke fotografije. Prema tome, to je bilo baš sad, mediji su malo kasnije to skužili. No, nebitno je to, ali bilo je danas deplasirano što je par zastupnica imalo pitanja o mojim slikama. Ja sam rekao da ako im moje takve slike trebaju, da ću im rado poslati", rekao je te potvrdio da Plenković nije tražio uklanjanje fotografija.

