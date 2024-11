Baby Lasagna na vjenčanju nije dozvolio fotografiranje: Je li se ovime iskupio?

Glazbenik Marko Purišić (29), poznat pod umjetničkim imenom Baby Lasagna i njegova supruga Elizabeta (27), mlada umjetnica koja se bavi video produkcijom i art fotografijom, nastavljaju privlačiti pažnju. Par je krajem listopada izgovorio sudbonosno ''da'' u srednjovjekovnoj crkvici u Završju, uz prisustvo 50-ak uzvanika. Uzvanicima nije bilo dozvoljeno fotografiranje, a vjenčao ih je vlč. Benjamin Petrović iz Savudrije, dok su im kumovi bili Markov brat i Elizabetina najbolja prijateljica.

Međutim, Marko je oduševio fanove objavom novog videospota za pjesmu ''Catch Me If You Can'', a u spotu istoimene pjesme, pojavljuje se s Elizabetom koja je ondje osvanula kao mladenka, a s njima su bili i njihovi prijatelji koji simboliziraju veselje vjenčanja. Marko kroz cijeli spot pleše sa svojim društvom, a posebna emocija dolazi pred kraj, kada se pojavljuje i mladenk, a spot je naišao na oduševljenje obožavatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bilo je zastrašujuće'

O samom snimanju, Marko je izjavio: "Snimanje ovog spota je bilo zastrašujuće jer je ovo bio prvi put da Elizabeta nije režirala. Mi smo se morali usredotočiti na druge, osobne stvari pa smo odlučili povjeriti Matteu cijeli proces. Bilo je zastrašujuće prepustiti nekom drugom da ima potpunu kontrolu nad kreativnim procesom i ne znati kako će sve ispasti. Srećom, ispalo je nevjerojatno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi snimaju spotove sa skupim autima, golim ženama, drogom, alkoholom… I onda dođe Marko, napravi normalan spot, nasmije nas i još uključi svoju djevojku, a ne druge. Svaka čast", "Koji spot, svaka čast i za spot i za pjesmu", "Pjesma je genijalna, a spot brutalno izvrstan", "Jedva čekam koncert u Oslu", samo su neki od komentara obožavatelja ispod objave pjesme na YouTubeu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Baby Lasagna ni sam nije mogao vjerovati gdje se slušao njegov hit Rim Tim Tagi Dim

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa